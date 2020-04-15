Коли запрацює громадський транспорт: прогноз Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, що у разі покращення динаміки поширення коронавірусу, уряд поступово почне знімати конкретні обмеження. Зокрема, це стосується громадського транспорту, повноцінну роботу якого відновлюватимуть теж поступово.

Про те, коли громадський транспорт знову зможе повноцінно функціонувати, Владислав Криклій розповів у коментарі виданню Obozrevatel.

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Він наголосив, що відновлення руху відбуватиметься поступово, але з обов'язковим урахуванням динаміки поширення коронавірусу. Втім, за словами, міністра про конкретні терміни поки що говорити передчасно.

Це відбудеться точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би, що у червні-липні. Чому горизонти цих термінів непевні – тому що все залежить від кожного з нас,

– наголосив Владислав Криклій.

За його словами, тут усе залежить від того, наскільки люди ставляться адекватно до певних обмежень, наскільки їх дотримуються.

Що відомо про роботу транспорту в Україні?У період карантину міжміське і міжрегіональне транспортне сполучення практично повністю припинене. Міський транспорт тимчасово не їздить у деяких містах, втім у більшості він таки працює, але з доволі жорсткими обмеженнями.



Наприклад, метро не працює взагалі, а от маршрутки, трамваї, тролейбуси тощо мають жорсткі обмеження щодо кількості людей, які можуть користуватися траснпортом. Подекуди це можуть бути навіть лише конкретні категорії громадян.



Які карантинні обмеження діють в Україні / інфографіка 24 каналу