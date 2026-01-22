Колишнього голову ДПСУ та інших топпосадовців підозрюють у отриманні хабарів за перетин кордону

Топпосадовців Держприкордонслужби викрили на одержанні хабарів під час служби. Ще у 2023 році завдяки їхньому сприянню група організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон до ЄС.

Про це повідомляє НАБУ. За сприянння перетину кордону посадовці, як повідомляється колишній очільник ДПСУ Сергій Дейнека та чинний посадовець Валерій Вавринюк отримували неправомірну вигоду.

Що відомо про підозру посадовців Держприкордонслужби в хабарництві?

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що посадовці ДПСУ систематично отримували гроші за незаконне переправлення цигарок за кордон та допомогу в перетині кордону. Детективи зазначають, що схему організували колишній голова Держприкордонслужби, начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа ДПСУ.

Так лише упродовж липня – листопада 2023 року посадовці Служби отримали приблизно 204 тисяч євро. За ці гроші вони посприяли пезперешкодному проїзду 68 автомобілів. Брали вони по три тисячі євро за одну машину.

Для перевезення контрабанди зловмисники використовували авто, що зареєстровані на території Чехії та Австрії, на номери на них були подібними до дипломатичних.

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі,

– уточнили в НАБУ.

Завдяки цьому авто не проходили огляд прикордонними та митними органами держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці раніше служили з тими дипломатами, чиї родичі були пасажирами авто.