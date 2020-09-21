Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що метою олігархів є знищення антикорупційної інфраструктури в Україні. Для цього вони начебто створили неформальну коаліцію.

За його словами, в Україні створена нова проросійсько-олігархічна коаліція. Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Кого і в чому звинувачує Шабунін

Насамперед спонсорів ОПЗЖ та олігарха Ігоря Коломойського з підконтрольними йому депутатами у Верховній Раді. Шабунін стверджує, що депутатські групи "За майбутнє", "Довіра", а також ОПЗЖ із частиною "Слуги народу" складають ударну силу олігархів у боротьбі з антикорупційними органами. Але в кожної з груп є свої мотиви.

Ціль олігархів – просто зруйнувати загрозу, а в проросійських агентів впливу (мається на увазі ОПЗЖ, – 24 канал) метою є не просто знищення антикорупційної системи, а розрив тісних відносин України з Заходом, що вигідно Росії.

Неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово,

– вважає Шабунін.

Шабунін також зазначив, що раніше неможливо собі було уявити, як Мартиненко і Насіров сиділи б на лаві підсудних через корупційні схеми. Протягом останніх років, за його словами, це стало можливим завдяки діяльності НАБУ, САП та Антикорупційного суду. Саме це, мовляв, і не подобається олігархам.

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