Коломойський та ОПЗЖ хочуть знищити антикорупційні органи: Шабунін розповів деталі
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що метою олігархів є знищення антикорупційної інфраструктури в Україні. Для цього вони начебто створили неформальну коаліцію.
За його словами, в Україні створена нова проросійсько-олігархічна коаліція. Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".
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Кого і в чому звинувачує Шабунін
- Насамперед спонсорів ОПЗЖ та олігарха Ігоря Коломойського з підконтрольними йому депутатами у Верховній Раді. Шабунін стверджує, що депутатські групи "За майбутнє", "Довіра", а також ОПЗЖ із частиною "Слуги народу" складають ударну силу олігархів у боротьбі з антикорупційними органами. Але в кожної з груп є свої мотиви.
- Ціль олігархів – просто зруйнувати загрозу, а в проросійських агентів впливу (мається на увазі ОПЗЖ, – 24 канал) метою є не просто знищення антикорупційної системи, а розрив тісних відносин України з Заходом, що вигідно Росії.
Неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово,
– вважає Шабунін.
Шабунін також зазначив, що раніше неможливо собі було уявити, як Мартиненко і Насіров сиділи б на лаві підсудних через корупційні схеми. Протягом останніх років, за його словами, це стало можливим завдяки діяльності НАБУ, САП та Антикорупційного суду. Саме це, мовляв, і не подобається олігархам.
Скандал із САП та загроза безвізу: що треба знати
- Верховна Рада 17 вересня схвлила постанову про призначення представників до комісії, яка призначатиме адмінпосади в Антикорупційній прокуратурі.
- У Європарламенті наголошували, що процедура проблемна. Крім цього, членам комісії "бракує доброчесності та досвіду антикорупції". Згодом в ЄС попередили, що загроза діяльності антикорупційних органів може поставити під загрозу безвізовий режим для України.
- Президент Зеленський відреагував і запевнив, що поділяє думки західних партнерів. Він заявив, що чутки про безвіз розповсюджує людина, яка вважає себе "монархом України" (ймовірно маючи на увазі Петра Порошенка та його політсилу, – 24 канал).
- Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що безвіз з Євросоюзом не скасують.