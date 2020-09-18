Президент Володимир Зеленський наголосив, що поділяє думки західних партнерів щодо САП. Він хоче, аби комісія для відбору представників САП працювала прозоро. Крім цього, Зеленський зауважив, що не звертає уваги на заяви деяких українських політиків щодо можливого скасування безвізу.

Президент заявив, що знає, хто розповсюджує інформацію про скасування безвізового режиму. Про це Зеленський розповів на брифінгу в Івано-Франківську, інформує 24 канал.

До речі Безвіз не скасовується, – Шмигаль

"Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, її розповсюджує партія. Лідером партії є людина, яка думає, що вона монарх України", – заявив президент.

Позиція Зеленського щодо САП

За словами Зеленського, західні партнери хочуть, щоб комісія прозоро обирала майбутнього керівника САП (Спеціальна антикорупційна прокуратура – 24 канал).

Я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств (...) Я повністю поділяю їх думки та повністю підтримую,

– зауважив Зеленський.

Що відомо про конкурсну комісію для САП