Коломойський і Боголюбов відкрили 2 компанії з виробництва зброї на Західній Україні

Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов виявилися одними з кінцевих бенефіціарних власників двох компаній з виробництва зброї та боєприпасів – ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М".

Компанії було зареєстровано 29 січня 2020 року. Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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ТОВ "Рокіт-М"

► Де: зареєстроване в місті Надвірна Івано-Франківської області. За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", серед кінцевих бенефіціарів якого – Коломойський і Боголюбов.

► Засновники:

"ГРЕЙ ФОКС ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флоріда, США, розмір внеску до статутного фонду – 1 тисяча гривень);

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (розмір внеску до статутного фонду – 9 тисяч гривень).

► Кінцеві бенефіціарні власники (контролери): Геннадій Боголюбов (Київ), Олексій Буйніс (Київ), Світлана Делі (Ізраїль), Юрій Кіперман (смт Козин, Київська область), Ігор Коломойський (Женева, Швейцарія), Корф Мордехай Юда (Маямі Біч, США), Євген Кричевський (Київ), Лейбер Уріел Цві (Маямі Біч, США), Захар Палиця (Женева, Швейцарія), Оксана Палиця (Шене-Бугеріс, Швейцарія), Дмитро Потішман (Натанія, Ізраїль).

Як зазначає "Голос Америки", Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер разом з Коломойським і Боголюбовим є співвідповідачами у справі за позовом державного Приватбанку в суді в США за звинуваченням у відмиванні і привласненні 622,8 мільйона доларів, які належали вкладникам Приватбанку в Україні. Розмір статутного капіталу ТОВ "Рокіт-М" - 10 тисяч гривень, дата закінчення формування - 29.07.2020. Види діяльності: виробництво зброї та боєприпасів (основний),

діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами,

обслуговування систем безпеки. Керівник компанії: Ігор Паньків. Хто такий Боголюбов і як він пов'язаний з КоломойськимГеннадій Боголюбов є співвласником групи "Приват". Хоч він і непублічна персона, однак є одним з найбільших багатіїв України.



У 1990-х Боголюбов разом із Коломойським займалися імпортом і продажем оргтехніки, а згодом організовували кооператив "Сентоза". У 1992 році олігарх став одним із засновників Приватбанку. Тобі Боголюбов почав збільшувати свої статки на рівні з Коломойським.



У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Тодішня очільниця НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що колишні власники банку вивели 16 мільярдів гривень в ніч перед націоналізацією. Ще 110 мільярдів гривень було виведено через фіктивні компанії. Оскільки Боголюбов – головний партнер Ігоря Коломойського в групі "Приват" (йому належить 40% акцій компанії), він, нарівні з останнім, є відповідачем у всіх справах націоналізованого "Приватбанку".

ТОВ "Таргет-М"

► Де: зареєстроване в місті Дрогобич Львівської області. За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "НПК-Галичина" Коломойського.

► Засновники:

"ГРЕЙ ФОКС ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флоріда, США, розмір внеску до статутного фонду – 5 тисяч гривень),

ПАТ "НПК-Галичина" (розмір внеску до статутного фонду – 45 тисяч гривень).

► Кінцеві бенефіціарні власники: такі ж, як у фірми "Рокіт-М".

► Розмір статутного капіталу: 50 тисяч гривень.

► Види діяльності: такі ж, як у ТОВ "Рокіт-М".