Коломойський прокоментував рішення про замороження його активів
03:00, сьогодні 106 Читать новость на русском
Бізнесмен Ігор Коломойський вважає тимчасовим рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів.
Про це повідомляє ТСН.
"Це тимчасовий арешт на час розгляду справи в суді", – сказав Коломойський.
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Наказ про всесвітній арешт активів екс-власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова Високий Суд Англії видав 19 грудня.
Рішення суд ухвалив у межах судового процесу "ПриватБанку" проти екс-власників. Бізнесменів звинувачують у виведені з фінустанови майже 2 мільярдів доларів.
Джерело: 24 Канал
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