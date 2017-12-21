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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коломойський прокоментував рішення про замороження його активів

03:00, сьогодні 106 Читать новость на русском
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / ua-football.com

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає тимчасовим рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів.

Про це повідомляє ТСН.

"Це тимчасовий арешт на час розгляду справи в суді", – сказав Коломойський.

Читайте також: Мінфін потішив всесвітній арешт активів Коломойського

Наказ про всесвітній арешт активів екс-власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова Високий Суд Англії видав 19 грудня.

Рішення суд ухвалив у межах судового процесу "ПриватБанку" проти екс-власників. Бізнесменів звинувачують у виведені з фінустанови майже 2 мільярдів доларів.

Теги: Новини України Ігор Коломойський Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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