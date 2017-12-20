Мінфін потішив всесвітній арешт активів Коломойського

Мінфін вітає наказ Лондонського суду щодо всесвітнього арешту активів колишніх власників ПАТ КБ "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у повідомленні, текст якого опублікувала прес-служба міністерства.

Міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що таке рішення Лондонського суду є позитивним.

"На сьогодні держава фактично витратила майже 140 млрд грн на докапіталізацію "ПриватБанку" через те, що раніше з нього були виведені гроші, або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає. Ці 140 млрд грн – це гроші кожного громадянина, кожного платника податків, і вони обов’язково мають бути повернуті в державний бюджет", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПАТ КБ "ПриватБанк" розпочав судовий процес у Високому Суді Лондона проти своїх колишніх власників та керівників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів панів Коломойського та Боголюбова, та шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем.