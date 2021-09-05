Санкції на Коломойського і Дубінського

Президент Володимир Зеленський провів переговори в Білому домі з американським президентом Джо Байденом. І серед українських олігархів є один, для якого цей візит не обіцяв нічого доброго – мовиться про Ігоря Коломойського, якого нинішня адміністрація в США вважає одним з найбільш руйнівних факторів у сучасній Україні.

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Аби посилити кільце токсичності навколо Коломойського, державний секретар Ентоні Блінкен, який входить у найближче коло Джо Байдена, наклав санкції на Коломойського, його дружину та 2 його дітей – сина і доньку, яким назавжди заборонено в'їзд до США.



Ентоні Блінкен наклав санкції на Коломойського / Фото АР

Зробивши оголошення про це публічним, адміністрація Байдена надіслала сигнал всім зацікавленим сторонам, що Коломойського треба обходити десятою дорогою.

Також за втручання у вибори США фінансовими санкціями покарали і рупора Коломойського Олександра Дубінського, якого олігарх використовував для досягнення своїх цілей у політиці та медіа.



Олександр Дубінський / Фото "Слуги народу"

Коломойський витрачає мільйони на юристів у Америці, щоб уникнути цілого букету проблем, які його переслідують.

Суд частково задовольнив клопотання Коломойського

І нещодавно Коломойський досягнув проміжного успіху – олігарх отримав тимчасову відстрочку від судового процесу в штаті Делавер за позовом з боку "Приватбанку". Так, віцеканцлер Джозеф Р. Слайтс III призупинив більшу частину справа в канцлерському суді Делавера, чекаючи результатів паралельного судового розгляду в Україні.

Так, суд частково задовольнив клопотання відповідачів – Коломойського і компанії.

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"Приватбанк" у своєму пресрелізі підтверджує таку позицію суду. Але водночас Коломойський не досягнув головної мети – канцлерський суд відхилив клопотання олігарха про повне припинення в Америці розгляду справи за позовом "Приватбанку".

Також суд задовольнив клопотання "Приватбанку" і виніс наказ про збереження активів (status quo order). Тобто суд в Делавері заборонив Коломойському будь-які дії за межами звичайної господарської діяльності з різними активами відповідачів в США.

За словами суду, цей наказ є "гарантією надання позивачеві, тобто "Приватбанку", належного забезпечення вимог на суму понад 600 мільйонів доларів США, відшкодування яких державний "Приватбанк" вимагає в рамках цього провадження".

Коломойський може стати мішенню для ФБР

Водночас варто розуміти – так, Коломойський домігся призупинення розгляду позову в Америці проти його людей. Але цей позов "Приватбанку" в Делавері ніяк не пов'язаний з розслідуванням можливого відмивання Коломойським грошей в США, яке проводить ФБР.



Ігор Коломойський / Фото УП

І в рамках цього розслідування:

по-перше, Мінюст США, структурним підрозділом якого є ФБР, уже подав 3 позови про конфіскацію нерухомості Коломойського в штатах Огайо Техас і Кентукі;

і по-друге, в Окружному суді відбувається слухання на рівні великого журі по кримінальних злочинах, які можуть інкримінувати Коломойському.

Якщо журі погодиться, то Коломойському висунуть кримінальне обвинувачення і він стане мішенню для ФБР по всьому світу. При чому ордер на арешт не є публічним і фігурант про це не знає аж поки його не затримують десь на тихій вулиці Відня, як це сталося з Дмитром Фірташем.

Тим часом Коломойський має проблеми не тільки з ФБР. Гучний скандал стався з його металургійною фабрикою в штаті Огайо.

Проблеми з фабрикою в штаті Огайо

Там сталася масштабна пожежа, і місцеві правоохоронці вбачають у цьому зловмисні дії у вигляді навмисного підпалу. "Ми дійсно вважаємо, що це було зроблено навмисно", – сказав місцевій пресі Брайан Бонерт з управління пожежної охорони.

Так, в результаті великої пожежі завод був практично знищений.

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А тепер – найцікавіше. Пожежа спалахнула всього через 2 дні після того, як прокуратура Огайо прийняла рішення про масштабні екологічні дії проти фабрики після того, як там були виявлені гори токсичних відходів, і вони стікали в довколишню річку.

Джерело, знайоме з розслідуванням, сказало місцевій газеті:

У будівлі заводу було відключено електрику. Пожежні гідранти відключені. І в ту ніч не було блискавки. Тому ви розумієте, що сталося.

Якщо припустити, що Коломойський якось причетний до пожежі, то логіка в таких діях є. Він все одно нев'їзний до США, все одно має проблеми з правоохоронцями, і однією проблемою більше – однією менше, це не має значення.

Зате внаслідок пожежі, якщо справді вона була навмисна, можна уникнути серйозних штрафів.

Як просуваються справи Коломойського в Ізраїлі

В Ізраїлі теж немає добрих новин для Коломойського. Там слухається позов державного "Приватбанку" до Коломойського у зв'язку з відмиванням коштів через місцевий "Дисконт Банк".

"Приватбанк" звернувся до Окружного суду міста Тель-Авів-Яффа щодо шахрайських дій, незаконного привласнення і відмивання коштів. В результаті чого щонайменше 600 мільйонів доларів були незаконно виведені з "Приватбанку" в період з 2007 до 2011 року і розміщені на банківському рахунку в "Ізраїльському банку Дисконт".

І нещодавно "Приватбанк" відрізав Коломойському шлях для того, щоб легально нехтувати викликами. Банк опублікував повідомлення в газеті "Голос України" для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

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Так, виконали рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року. Зроблено це відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

"Банк вживає цих подальших заходів для усунення будь-яких аргументів з їхньої сторони (Коломойського і компанії) щодо того, що позов не був їм належним чином вручений, та забезпечення правосуддя ізраїльського суду щодо їхніх незаконних дій", – мовиться в повідомленні "Приватбанку".

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Але, окрім позову від "Приватбанку", в Ізраїлі можливе відмивання коштів зацікавило і правоохоронців.

У моєму розпорядженні є відео про виклик на допит однієї з довірених осіб Коломойського в цій державі, який допомагав йому відкривати рахунки, через які потім проходили сотні мільйонів доларів. І, на відміну від України, нехтувати процесуальні дії в Ізраїлі є карним злочином.

Виклик на допит однієї з довірених осіб Коломойського: дивіться відео

А це значить, що кільце навколо Коломойського звужується не тільки в Україні чи в Америці, але і в Ізраїлі, країні, громадянином якої він є і яку він розглядав як варіант для втечі від правосуддя. І є всі підстави очікувати, що Коломойський стане наступним після Лазаренка і Фірташа українським олігархом, який на собі відчує жорна міжнародного правосуддя.



Санкції США проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу