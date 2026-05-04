Монстр-трак влетів у натовп у Колумбії: є загиблі, серед них дитина
- У місті Попаян, Колумбія, монстр-трак врізався у натовп під час шоу, загинуло двоє людей, включаючи 10-річну дитину, і 37 осіб отримали поранення.
- Постраждалих доставили до кількох лікарень, а губернатор Кауки висловив співчуття і повідомив про залучення служб для ліквідації наслідків аварії.
У місті Попаян під час шоу монстр-трак автомобіль на швидкості врізався у глядачів. Загинули двоє людей, серед них дитина, ще десятки отримали поранення.
Частина постраждалих перебуває у лікарні під наглядом медиків. Про це повідомило видання France24.
Що відомо про трагедію у Колумбії?
У колумбійському місті Попаян 3 травня під час виставкового заходу з монстр-траками сталася трагедія – один із автомобілів втратив керування та врізався у натовп глядачів.
Інцидент стався під час подолання перешкоди, після чого водій не зміг загальмувати. Унаслідок аварії загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Ще 37 осіб отримали поранення, понад 30 із них госпіталізували до місцевих медзакладів.
За даними медіа, постраждалих доправили до лікарень Сан-Хосе, Сан-Рафаель, Ла-Естансія та Сусана Лопес де Валенсія. Відео моменту аварії швидко поширилося в соцмережах.
На трагедію відреагував губернатор департаменту Каука Октавіо Гусман. Він висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що для ліквідації наслідків залучили всі служби – медиків, рятувальників і швидку допомогу.
1 травня на Львівщині сталася аварія за участі пасажирського потяга сполученням Київ – Ужгород. Близько 06:00 у Стрийському районі потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду, внаслідок чого є загиблі.
Серйозна ДТП сталася поблизу кордону Болгарії з Туреччиною за участю автобуса з українцями. Транспорт зупинився через відсутність пального, після чого почав котитися назад, врізався в людей і перекинувся. Унаслідок аварії загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми. Троє постраждалих залишаються в лікарні, інші від госпіталізації відмовилися.
Ще одна аварія за участю українців сталася в Польщі, у населеному пункті Буди Ланьцутські Підкарпатського воєводства. Там мікроавтобус Mercedes з'їхав з дороги, врізався у захисний бар'єр і перекинувся. У транспорті перебували шестеро громадян України, серед них дитина. Двох людей госпіталізували, однак згодом їх виписали.