Про це пише 24 Канал з посиланням на пост його адвоката Михайла Величка. Він опублікував заяву Галушкіна, де генерал повідомляє, що продовження боротьби на позиції звичайного рядового допоможе йому “зберегти честь”.

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Юрій Галушкін готовий повернутися на фронт

У своїй заяві Галушкін звернувся до всіх, з нагадуванням про те, що в Україні триває війна.

На всій лінії фронту йдуть запеклі бої, є втрати – як серед наших людей, так і територій. Але це відбувається не тому, що нашим воїнам бракує хоробрості або командирам – професіоналізму. Причина в тому, що ворог кидає на смерть маси своїх солдатів, не рахуючи втрат, аби посіяти зневіру серед українців. Вони намагаються підірвати нашу віру в перемогу, у наших

захисників і командирів,

– написав Галушкін.

Колишній командир ОТУ "Харків" зазначив, що очільники підрозділів роблять все можливе для перемоги. Але судові процеси над військовими, заважають рішенням командирів.

Хоча Юрій Галушкін "змушений захищати себе в суді", він готовий продовжити боротьбу навіть на посаді звичайного солдата. Він готовий повернутися до війська, попри рішення суду та свій стан здоров'я.

Це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт,

– наголосив він.

Юрій Галушкін написав, що перебуваючи на посаді головнокомандувача Сил територіальної оборони у 2022 році, він з командою зміг створити 32

бригади та залучити до війська 115 тисяч бійців.

А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири,

– підкреслив генерал.

Галушкін звернувся з важливою заявою / Фото Михайла Величка



Юрій Галушкін передав заяву через адвоката / Фото Михайла Величка

Юрій Галушкін звернувся до президента України

Під час обрання нового запобіжного заходу Юрій Галушкін також підтвердив свій намір повернутися на фронт. Звертаючись до Володимира Зеленського, генерал просив знову відправити його на передову, адже президент має відповідні повноваження.

Я готовий виконувати свої обов'язки в званні бригадного генерала, однак на посаді рядового. Буду сумлінно це робити, виконувати завдання в підпорядкуванні керівника будь-якого рангу,

– сказав він у коментарі журналістам.

Чому затримали Юрія Галушкіна

21 січня суд обрав запобіжний захід генералу Юрію Галушкіну через справу про неналежний захист Харківщини. Тоді йому призначили 60 діб тримання під вартою, але за нього внесли заставу в 5 мільйонів гривень.

Одразу після виходу з СІЗО екскомандира Юрія Галушкіна знову затримали за підозрою в неправильній оцінці обставин та в недбалості, що сприяла трагічним подіям на фронті. Йдеться про прорив російських окупантів до Липецької громади на Харківщині у травні 2024 року.

У цій справі також фігурують командир 125 бригади Артур Горбенко та начальник 415 окремого стрілецького батальйону 23 бригади Ілля Лапін.

