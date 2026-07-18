Командувач ВМС Неїжпапа закликав не розхитувати ситуацію навколо керівництва армії

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа закликав не розхитувати ситуацію навколо керівництва армії. Він назвав сумніви у ЗСУ під час війни неприпустимими.

Про це йдеться у дописі Олексія Неїжпапи.

Що написав Неїжпапа?

Неїжпапа зазначив, що служить українському народові вже 34 роки, керував першими застосуваннями "Байрактарів" на морському напрямку, приймав на озброєння "Нептуни".

Він пригадав, як ВМС одними з перших почали використовувати як морські, так і повітряні безпілотники, знищили багато кораблів та стратегічних об'єктів ворога.

"Ми постійно реформуємося, змінюємося і вдосконалюємося. І тому розуміємо важливість реформ і ніколи не стоїмо на місці", – написав Неїжпапа.

Командувач ВМС додав, що ЗСУ чи не єдина інституція, яка твердо стоїть на ногах попри все.

"І ми чітко бачимо це за результатами роботи. Ворог не втілив в життя жодного зі своїх планів, ми майже щодня вивільняємо наші території та знищуємо його стратегічні об'єкти. Противник втрачає особового складу в рази більше за нас", – йдеться у дописі.

Неїжпапа вважає, що оцінювати роботу головнокомандувача ЗСУ має право лише президент.

Він додав, що підбурення людей під час війни розколює суспільство і грає на руку ворогові.

"Повірте, я як ніхто бажаю Україні Перемоги! Це справа мого життя! Тому хочу звернутися до кожного Українця: вірте у Сили оборони й у нашу Перемогу!" – написав Неїжпапа.

Нагадаємо, що увечері 18 липня Зеленський заявив, що поговорив із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що чує, що каже суспільство, й анонсував рішення щодо армії.

Водночас ЗМІ пишуть, що президент не обговорював Сирського під час зідзвонів з військовими командирами останніми днями.