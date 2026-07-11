Комбриг 155-ої бригади пішов у СЗЧ на тлі скандалу з викраденням людей

Військове командування та правоохоронні органи розслідують надзвичайну подію за участю військовослужбовців на Київщині. Наразі тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження керівника підрозділу, який зник після затримання його підлеглих.

Оперативне командування "Північ" офіційно підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова. За даними військового відомства, посадовець самовільно залишив місце служби після того, як його підлеглих затримали за підозрою у скоєнні тяжкого злочину на території Київської області. Про це повідомляє видання hromadske з посиланням на власні джерела у Силах оборони та правоохоронних органах.

Що відомо про викрадення людей на Київщині?

Інцидент, який призвів до гучного розслідування, стався в ніч проти 28 червня. Тоді семеро осіб увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області та вивезли їх у невідомому напрямку. Родичі потерпілих зазначають, що місцеперебування чоловіків досі залишається невідомим.

У межах розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких опинився і командир батальйону. Поліція Київської області наразі утримується від офіційних коментарів, а сам Лучанов не відповідає на телефонні дзвінки.



В Україні розшукують комбрига Станіслава Лучанова / Фото УП

Як коментують інцидент в ОК "Північ"?

У зв'язку з резонансним розслідуванням в ОК "Північ" виступили з офіційною заявою щодо цієї ситуації.

За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється,

– повідомили у відомстві.

Представники командування також додали, що всі деталі справи, які не зашкодять слідству, згодом оприлюднять правоохоронні органи.

Що відомо про Станіслава Лучанова?

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".