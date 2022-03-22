Ярослав Железняк повідомив, що податковий Комітет ВРУ схвалив законопроєкт №7190. "Митна реформа" передбачає декілька нововведень для українського бізнесу.

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Митна реформа

Ввезення імпортних товарів звільняється від мита. Норма не буде розповсюджуватися на товари з РФ, РБ та ТОТ. З 1 квітня і до завершення війни звільняються від ПДВ товари, які ввозять "спрощенці" 1 – 3 груп. Також скасовується обов'язок подавати дозвільні документи, необхідні при імпорті (санітарні, екологічні та інші).

Реєстрація платником ПДВ наразі призупиняється, але не анулюється. Торгувати товарами з РФ, РБ та ТОТ забороняється. За всі товари, придбані з ПДВ до переходу на спрощену систему і використані під час перебування на спрощеній системі, після закінчення воєнного стану треба буде нарахувати ПДВ.

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