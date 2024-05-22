Про це для видання Телеграф пише Дмитро Стрижов, засновник та член Advisory Board Холдингу охоронних підприємств SHERIFF.

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Атака почалася після перемоги SHERIFF у Prozorro

Історія атаки на SHERIFF почалася після перемоги однієї з компаній групи на торгах в системі Prozorro – компанія виграла лот з надання послуг охорони одному з держпідприємств, запропонувавши найнижчу ціну. До того послуги з охорони для держпідприємства, без конкуренції, надавала компанія "ВЕНБЕСТ-Охорона".

За словами Дмитра Стрижова, у лютому про компанію SHERIFF вийшло "розслідування" ГО "Національна Когорта" колишнього працівника МВС Сергія Владико, який теж є власником двох охоронних фірм. Після цього нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Микола Галушко направив серію звернень до правоохоронних органів, після чого на компанію в структурі SHERIFF відкрили 5 кримінальних проваджень – від Бюро економічної безпеки, від Державного бюро розслідувань і від Нацполіції.

Нардеп Галушко теж у минулому працював у структурах Міністерства внутрішніх справ, а також володів охоронною компанією "Галід". 2023 ця компанія об'єдналася з "ВЕНБЕСТ" підприємця і теж колишнього правоохоронця Георгія Тупчія, який був конкурентом SHERIFF на торгах.

Засновник групи компанії SHERIFF Дмитро Стрижов запевняє, що він і його колеги будуть встановлювати відповідальних і домагатимуться покарання: "Наразі SHERIFF разом з юристами і правоохоронцями встановлює відповідальних за виконання цього "наїзду" на бізнес. Ми наголошуємо, що готові надавати будь-яку інформацію, що може зацікавити медіа, і яка може бути надана без порушення таємниці слідства. Для нас важливо не просто захиститися від цих варварських дій, але й покарати всіх, хто не розуміє, як будувати відносини бізнесу з державою цивілізовано".