Об этом для издания Телеграф пишет Дмитрий Стрижов, основатель и член Advisory Board Холдинга охранных предприятий SHERIFF.

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Атака началась после победы SHERIFF в Prozorro

История атаки на SHERIFF началась после победы одной из компаний группы на торгах в системе Prozorro – компания выиграла лот по предоставлению услуг охраны одному из госпредприятий, предложив самую низкую цену. До того услуги по охране для госпредприятия, без конкуренции, предоставляла компания "ВЕНБЕСТ-Охрана".

По словам Дмитрия Стрижова, в феврале о компании SHERIFF вышло "расследование" ОО "Национальная Когорта" бывшего работника МВД Сергея Владико, который тоже является владельцем двух охранных фирм. После этого нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Николай Галушко направил серию обращений в правоохранительные органы, после чего на компанию в структуре SHERIFF открыли 5 уголовных производств – от Бюро экономической безопасности, от Государственного бюро расследований и от Нацполиции.

Нардеп Галушко тоже в прошлом работал в структурах Министерства внутренних дел, а также владел охранной компанией "Галид". 2023 эта компания объединилась с "ВЕНБЕСТ" предпринимателя и тоже бывшего правоохранителя Георгия Тупчия, который был конкурентом SHERIFF на торгах.

Основатель группы компании SHERIFF Дмитрий Стрижов уверяет, что он и его коллеги будут устанавливать ответственных и добиваться наказания: "Сейчас SHERIFF вместе с юристами и правоохранителями устанавливает ответственных за выполнение этого "наезда" на бизнес. Мы подчеркиваем, что готовы предоставлять любую информацию, что может заинтересовать медиа, и которая может быть предоставлена без нарушения тайны следствия. Для нас важно не просто защититься от этих варварских действий, но и наказать всех, кто не понимает, как строить отношения бизнеса с государством цивилизованно".