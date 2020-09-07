Печерський районний суд Києва – одна назва якого давно вже стала синонімом продажного судочинства, знову підтвердив свою скандальну репутацію. Він виніс рішення, яким зобов'язав стягнути з державного "Приватбанку" майже 10 мільярдів гривень на користь офшорних компаній, контрольованих братами Суркісами.

Про черговий прояв "вовчого правосуддя", тепер ціною в десять мільярдів гривень – читайте у "Право на правду" на 24 каналі.

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З чого все почалось

Коротко пригадаю історію питання – в час, коли "Приватбанк" ще належав олігархам Коломойському та Боголюбову, брати Суркіси тримали у ньому свої гроші. Зокрема, близько мільярда гривень було на особистих депозитах родини Суркісів і майже 250 мільйонів доларів на депозитах контрольованих ними офшорів.

Рік за роком, Коломойський та Боголюбов перетворювали цей найбільший український банк на грандіозну фінансову піраміду. Люди несли гроші в "Приват", а ці кошти власники банку виводили на свої фірми.

Як вони це робили? Вони видавали майже нічим не забезпечені кредити сотням своїх українських фірм-одноденок, які після отримання кредиту в "Приваті" майже одразу припиняли існування. Але перед ліквідацією переказували отриманий кредит на рахунки контрольованих олігархами офшорів.

Дірка у капіталі банку все росла і закривалася за рахунок залучення нових грошей вкладників, потім вся схема повторювалася знову. У такий спосіб за 5 років з 2010 по 2015 рік Коломойський та Боголюбов викачали з "Приватбанку" 5,5 мільярдів доларів, аж поки затуляти цю чорну діру стало вже нічим і власники почали волати про допомогу.

Але, щоб цей найбільший банк країни не луснув і не потягнув за собою майже 40% українських громадян, які тримали там свої гроші, державою тоді було вирішено банк врятувати, вливши у нього більше ніж 100 мільярдів гривень.

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Втім, після успішного порятунку банку за рахунок мільярдів наших з вами грошей, брати Суркіси, які тримали в "Приваті" депозити, почали вимагати їхнього повернення назад. Нацбанк, який на той час увів в "Приватбанк" свою адміністрацію, їм відмовив, оскільки, визнав Суркісів пов'язаними з Коломойським особами. Вони мали спільний бізнес, зокрема, спільно володіли каналом "1+1", відтак Суркіси мали добре знати, як порядкують у банку Коломойський з Боголюбовим.

Суркіси вирішили судитись з державою

Замість повернення Суркісам депозитів грошима, нове державне правління установи віддало їм їхні вклади акціями банку. Але Суркісів це не задовольнило.

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Вони вирішили судитися щодо повернення своїх грошей… але не з Коломойським чи Боголюбовим, які випотрошили банк, а з державою. Діючи за улюбленим принципом українських олігархів: "приватизація прибутків і націоналізація збитків". Мовляв, щоб не сталося, а платники податків завжди заплатять.

Втім, Верховний суд Суркісам відмовив, оскільки з одного боку, підтвердив, що вони є з Коломойським пов'язаними особами, як мінімум через телевізійний холдинг "1+1", а відтак, теж несуть відповідальність за шахрайство власників. А на додачу, своє рішення суд підсилив так званим антиколомойським законом, за яким власники збанкрутілого банку або пов'язані з ними особи, не можуть претендувати на якісь виплати після націоналізації установи.



Григорій та Ігор Суркіси / Фото liga.net

Так, питання про 1 мільярд гривень особистих вкладів Суркісів було закрито – їм вже нічого не світило. Але залишилось відкритим питання про майже 10 мільярдів гривень на рахунках офшорів Суркісів у "Приватбанку".

І для того, щоб їх повернути, брати підготувалися – зокрема підключили свого давнього друга – кума Путіна – Медведчука, на дружину якого Оксану Марченко, переписали частку у власності телеканалу "1+1". Мовляв, привітайте нового співвласника каналу, а Суркіси з Коломойським – вже не пов'язані пособи. Крім того, вони подали позов до Печерського суду Києва, де ця справа – як неочікувано – потрапила на розгляд до скандального судді Сергія Вовка.

Важливо! Не плутайте його з іншим скандальним Вовком – Павлом – головою Окружного адмінсуду Києва.

Так ось, цей Сергій Вовк з Печерського суду, попри рішення Верховного суду у схожій справі, днями виніс ухвалу, якою зобов'язав стягнути з державного "Приватбанку" майже 10 мільярдів гривень на користь офшорів Суркісів.

Отже, ще раз: за цією "вовчою логікою" виходить, що гроші з банку виводили Коломойський з Боголюбовим, а платити Суркісам маємо ми з вами з наших податків. З тих самих податків, якими і затулили багатомільярдну діру в балансі "Приватбанку".

І якщо апеляція не скасує рішення судді Вовка, то кожен українець заплатить Суркісам по 250 гривень, як компенсацію за їхнє партнерство з Коломойським.

В психології є таке поняття: "іспанський сором" – це коли дурницю робить хтось інший, а соромно – вам. Після рішення судді Вовка, ми знаємо, що таке "українським сором" – це коли олігархи кидають одне одного на гроші, а платимо за це ми з вами.