Комунальники полагодили міст у Києві нитками і скотчем: фото
Комунальники Києва спробували "відремонтувати" металеву огорожу мосту біля Привокзальної площі за допомогою скотча і ниток.
"Після звернення киян про аварійний стан мосту біля Привокзальній площі комунальники відремонтували його скотчем і нитками", – повідомив телеграмканал Kyiv LIVE.
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