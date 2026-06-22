Чому Навроцького не запросили на Конференцію з відновлення України: що відповіли в ОП і МЗС

У канцелярії президент Польщі заявили, що Кароля Навроцького не запросили на "Конференцію з відновлення України", яка відбудеться у Гданську. Саме тому він не братиме участі у заході.

Таку заяву Марчина Пшидача – Голови Бюро міжнародної політики польського президента – оприлюднили у PAP. Її прокоментував радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

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Хто мав запросити Навроцького?

Марцін Пшидач заявив, що, за його даними, запрошення на конференцію іноземним партнерам спільно надсилали прем'єр-міністр Дональд Туск та Президент України Володимир Зеленський. Але його не отримав президент Польщі.

Жоден із підлеглих йому (Каролю Навроцькому – 24 Канал) посадовців також не збирається туди їхати через відсутність запрошень,

– сказав Пшидач.

У президентській канцелярії сподіваються, що цьогоріч Туск зосередиться на "інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського".

Дмитро Литвин пояснив журналістам, що конференція відбуватиметься на території Польщі, тож питання участі у ній польського лідера некоректно вирішувати українській стороні.

Нам некоректно запрошувати пана президента Польщі на захід у польському ж місті, це внутрішньопольське питання,

– повідомили в Офісі Президента.

Крім того, речник МЗС України Георгій Тихий зауважив в етері телемарафону, що на тлі конфлікту між Польщею та Україною довкола конференції склалися дуже несприятливі обставини.

Зокрема, за словами Тихого, Навроцький висловлював Зеленському зауваження щодо відсутності запрошення на такий захід.

Це захід прем'єра Дональда Туска. Тобто тут ми знову бачимо цю політичну складову, яка на сьогодні існує в Польщі,

– пояснив Тихий.

Зазначимо, що URC2026 – зустріч лідерів країн-партнерів України, а також міністрів, інвесторів та представників компаній, що зацікавлені інвестувати у відбудову країни. Пройде вона польському Гданську 25 – 26 червня.

В українському МЗС додали, що цьогорічний формат URC буде зосереджений не лише на фінансуванні відновлення, а й на питаннях безпеки та оборони.

Нагадаємо, що заяви Польщі прозвучали на тлі зростання напруженості після рішення президента Навроцького позбавити Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла. Варшава пояснює свій жест присвоєнням одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування Героїв УПА.

Також польські політики розкритикували рішення українських колег, частина з яких відмовляються від польських нагород.