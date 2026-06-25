Щоб пережити наступну зиму: до яких рішень готується Україна під час конференції з відновлення

У Гданську триває конференція з питань відновлення України, де партнери вже говорять не лише про інвестиції, а й про підготовку до наступної зими. Однією з головних тем стала енергетика, адже в Європі розуміють: Росія навряд чи відмовиться від ударів по українській інфраструктурі.

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук із Гданська розповіла, які рішення вже обговорюють і до чого готується Україна. За її словами, партнери оголосили нову допомогу для енергетичного сектору, а сильніша позиція України на фронті допомагає залучати додаткову підтримку.

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Партнери готують енергетику до зими

Одним із головних напрямків конференції стала підготовка української енергетики до наступної зими. Напередодні у Гданську відбувся енергетичний "Рамштайн" – зустріч щодо посилення стійкості України, яку провів міністр енергетики Денис Шмигаль. За її підсумками вдалося залучити щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики.

Зима близько. Ця фраза, можливо, звучить трохи смішно, бо ми говоримо про це в червні, але її нині на офіційній пресконференції повторив і Ніколя Форіссьє,

– розповіла Трощук.

Йдеться про міністра з питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості Франції, який також наголосив на потребі посилювати українську енергетику перед холодним сезоном. У Європі, за словами ведучої 24 Каналу, добре розуміють, що Росія найближчим часом не планує припиняти енергетичний терор.

Серед нових внесків – 175 мільйонів доларів від США, 137 мільйонів євро від Швеції, 77 мільйонів євро від Норвегії, трохи більше ніж 2 мільйони євро від Естонії, 550 тисяч євро від Ісландії та 4 мільйони євро від Литви. Ці кошти мають допомогти Україні відновлювати пошкоджену інфраструктуру, формувати резерви й закуповувати критично важливе обладнання.

Сильніша позиція України допомагає залучати інвестиції

Під час конференції у Гданську очікують підписання понад 160 угод у різних напрямах: євроінтеграції, людського капіталу, бізнесу, місцевого та регіонального розвитку. Вперше цього року окрема зустріч буде зосереджена на обороні й викликах, які в Європі називають екзистенційними для всього континенту.

На конференції також багато говорять про те, що Україна зараз має сильнішу переговорну позицію, ніж раніше. На це впливають і заяви західних політиків, і оцінки аналітиків про те, що Росії не вдалося досягти запланованих результатів під час весняно-літнього наступу.

Давайте просто подякуємо Силам оборони України за те, що наша переговорна позиція справді стає трохи кращою і що це допомагає, зокрема, залучати додаткові інвестиції,

– зазначила Трощук.

Окремою темою стала євроінтеграція України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції згадала переговори щодо вступу України до ЄС і назвала темп реформ досить швидким. Це важливий сигнал для партнерів, які в Гданську обговорюють не лише поточну допомогу, а й довгострокове місце України в європейській системі безпеки та розвитку.

Які рішення обговорюють на конференції в Гданську: дивіться відео