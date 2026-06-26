Є сили, які намагаються розпалити негатив між нашими країнами, – міністр держактивів Польщі

25 – 26 червня у Гданську проходить Конференція з питань відновлення України. Вона відбувається на тлі гучного конфлікту, який спалахнув між Варшавою і Києвом.

Напружені відносини між двома країнами прокоментував міністр державних активів Польщі, ексголова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун. Його слова передає 24 Канал на Конференції з відновлення України у Гданську.

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Що каже польський міністр про відносини Польщі та України?

Войцех Балчун заявив, що головний підсумок Конференції – це сам факт її проведення та масштаб.

За його словами, попри сумніви й напружену атмосферу перед початком заходу, конференція показала, що Польща й Україна здатні протистояти спробам посварити їх.

Виявляється, ми стійкі. Ми несприйнятливі до нападів тих сил, які хочуть нас розділити,

– підкреслив міністр.

Він зазначив, що поляки не можуть ігнорувати історичні питання, і вони потребують подальшого опрацювання з українського боку. Водночас такі міжнародні заходи, як Конференція з відновлення України, допомагають вести відкритий діалог про минуле.

Балчун висловив переконання, що врегулювання історичних питань відкриє хороші перспективи для майбутньої співпраці, а об'єднання потенціалу Польщі та України стане взаємовигідним для обох країн.

Міністр визнав, що під час повномасштабної війни Україні надзвичайно складно приділяти достатньо уваги історичним питанням, адже вона щодня зазнає російських атак і втрачає своїх громадян. Він підкреслив, що українці борються не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи.

На його думку, більшість поляків і європейців це розуміють, хоча окремі популістичні сили намагаються використовувати історичні теми для загострення відносин між країнами.

Є популістські сили, які в ім'я короткострокових політичних інтересів – здобуття кількох балів, можливо, отримання більшої підтримки – намагаються розпалити ці негативні емоції між нашими країнами,

– сказав польський чиновник.

Втім, Балчун впевнений, що здоровий глузд переможе.

Нагадаємо, що останнім часом відносини між Польщею та Україною загострилися. Це сталося після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО назву "імені Героїв УПА". Поляки обурилися і спершу закликали Київ змінити назву підрозділу. Коли цього не сталося, президент Польщі Кароль Навроцький відібрав у Зеленського орден Білого Орла, якого той отримав у 2022 році.

У відповідь усі колишні президенти України відправили назад до Польщі аналогічні нагороди.