"Може суттєво допомогти": що Сибіга обговорював з китайською делегацією в Мюнхені 

У Мюнхені стартувала щорічна конференція з безпеки, на яку приїжджають сотні представників держав. Там присутні також президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже встиг зустрітись з китайською делегацією.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, наголосивши, що українська сторона дійсно вважає, що Китай може допомогти наблизити мир в Україні. Зустріч з представниками Китаю, як попередньо відомо, пройшла успішно.

Що Сибіга обговорював з китайською делегацією в Мюнхені?

За словами ведучої, на зустрічі Сибіги з китайськими представниками на полях конференції у Мюнхені український дипломат заявив, що роль Китаю є дуже важливою для зупинки війни в Україні. Українська влада розраховує на співпрацю з Пекіном, який може прискорити мирні зусилля та наблизити справедливий мир.

Також Сибіга пригадав, що цього року виповнюється 15 років від встановлення стратегічного партнерства між Україною та Китаєм, а також 35 років від початку дипломатичних відносин між країнами.

Після зустрічі Сибіга сказав, що Китай дійсно може відігравати важливу роль для наближення закінчення війни і може суттєво допомогти. Він додав, що переговори з китайською стороною були предметними та прагматичними, а також підкреслив, що українська влада цінує, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України,

– наголосила Кучер.

Зверніть увагу! Сибіга підсумував результат зустрічі з китайською делегацією такими словами: "Російська агресія триває. Ваша роль важлива, щоб зупинити цю війну. Ми розраховуємо на співпрацю, щоб прискорити мирні зусилля і наблизити справедливий, всеосяжний мир".

Вона також зазначила, що ця зустріч з киатйською делегацією стала третьою для Андрія Сибіги загалом і 2 на полях конференції у Мюнхені. Ведуча додала, що після зустрічі український дипломат запросив міністра закордонних справ Китаю Ван Ї відвідати Україну і отримав зустрічне запрошення.

Хто ще прибув до Мюнхена?