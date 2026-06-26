На деякий час конфлікт між Україною й Польщею призабули: головні підсумки конференції у Гданську

У Гданську завершується конференція з питань відновлення України. У 2026 році вона зібрала 7,5 тисячі учасників та 115 делегацій з усього світу, зокрема були представники 40 урядів.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, під час конференції анонсували 160 угод на понад 10 мільярдів євро, які планували укласти. Втім насправді вдалося перевищити цей показник і укласти 200 угод, залучити більше коштів на відновлення та інші інвестиційні проєкти.

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Які ключові підсумки конференції?

Щодо атмосфери, то складалося враження, що конфлікт між Польщею та Україною призабули. На офіційному відкритті Дональд Туск дуже теплими словами звернувся до української делегації, яку очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Він сказав, щоб українці почували себе як вдома, закликав триматися купи, зокрема в економічному плані.

"Було багато емоцій перед самою конференцією. Ніхто з нас не був упевнений, як усе складеться. Але ми стійкі щодо тих сил, які хочуть нас посварити. Звичайно, ми як поляки не можемо абстрагуватися від історичних питань. Вони потребують опрацювання з українського боку. Але мені здається, що ця конференція – це саме той шлях, який полегшує нам і дискусію про справи минулого", – заявив міністр державних активів Польщі Войцех Балчун.

Як пройшла конференція з відновлення у Польщі: дивіться відео

Загалом польські представники переконували, що у майбутньому треба разом взаємодіяти, використовувати потенціал Польщі та України. Адже це дозволить створити великий взаємовигідний проєкт.

Також у Гданську були представники країн Великої Сімки, а також представники інших континентів, наприклад, австралійських організації, представники Південної Кореї, і не тільки.

Дрони-перехоплювачі та НРК: що представили на бізнес-ярмарку?

У межах конференції відбувся бізнес-ярмарок. На ньому були представлені 80 українських компаній, зокрема зі сфери оборонних технологій. Українськими розробками активно цікавилися іноземні представники.

Масштаб і присутність України на конференції у порівнянні з минулими роками – зросли. Колись український мілтек був представлений буквально 10 стендами. А сьогодні ми бачимо присутність дуже великої кількості технологічних компаній. Вони прийшли показати надзвичайно ефективні, круті й, порівняно з європейськими, дешеві, рішення,

– розповів співвласник компанії "ДевДроїд технолоджі" Олег Проць.

Він додав, що Україна представила велику кількість розробок від дронів-перехоплювачів і до систем управління НРК і БПЛА. Є сподівання, що темпи створення тільки зростатимуть. Адже всі розуміють, які виклики стоять перед світом.

Великі європейські оборонні концерни та компанії прагнуть отримати українську експертизу, досвід, оскільки бачать, що відбувається в Україні, скільки коштує українська зброя, наскільки вона ефективна щодо європейських аналогів.

Підсумовуючи, варто сказати, що конференція з відновлення України відбувалася з 2022 року у різних містах світу. Але цьогоріч велика увага прикута до суб'єктності України, до того, чим ми самі можемо поділитися. Підписання великої кількості угод тільки підтверджують, що наша держава має що запропонувати світові, зокрема в економічному, політичному та оборонному секторах.