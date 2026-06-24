На тлі напруги між Україною й Польщею: яка атмосфера панує у Гданську напередодні конференції

У Гданську 25 червня стартує конференція з питань відновлення України, яка збере близько 5 тисяч учасників: інвесторів, представників громад, політиків та урядовців із різних країн. Цього року захід проходить у непростий момент для українсько-польських відносин після скандалу з орденом Білого Орла та взаємних дипломатичних жестів.

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук із Гданська розповіла, яка атмосфера панує в місті напередодні конференції. За її словами, попри політичну напругу, серед учасників відчувається розуміння, що підтримка України в інвестиціях, бізнесі, обороні та відновленні залишається критично важливою.

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У Гданську уже стартували перші події

Основна частина конференції розпочнеться 25 червня, але напередодні в Гданську вже проходять сайд-івенти, присвячені інвестиціям, бізнесу та громадам. Україну представлятиме урядова делегація, у програмі, зокрема, заявлений віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль. З польського боку очікують прем'єра Дональда Туска, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже підтвердив свою участь.

Загалом атмосфера зараз панує спокійна. Тут є велика кількість іноземних представників,

– розповіла Трощук.

Однією з перших подій став День стійкості Львова. Там підписали кілька важливих для міста угод: з урядом Литви – для розвитку дитячої лікарні та освітніх ініціатив Unbroken, про створення центру міжнародної співпраці GermanDES, а також зі шведською державною фінансовою установою розвитку Swedfund.

Попри дипломатичні чвари між Польщею і Україною, серед учасників є розуміння, наскільки важливою залишається західна підтримка для України – в інвестиціях, бізнесі, обороні й не тільки,

– зазначила ведуча 24 Каналу.

На відкритті Дня стійкості Львова був і мер Гданська. За словами Трощук, він говорив про українську міць і стійкість та привітав українців у місті.

Підтримка України не сприймається як "подачка"

На подіях у Гданську багато говорять не лише про відбудову, а й про те, чому міжнародна участь у ній має продовжуватися. Зокрема, дипломатка з 30-річним досвідом роботи в Державному департаменті США Ерін Маккі, яка нині очолює фонд "Nova Ukraine", наголосила, що Україна захищає не тільки себе.

2026 рік, на жаль, є вже п’ятим роком повномасштабного вторгнення. Він демонструє, що міжнародна підтримка має продовжуватися. Але Україна не залежить від цієї міжнародної підтримки. Нас там не було у лютому 2022 року – саме Україна захистила Київ, саме Україна зробила так, що Путін не досяг успіху. Коли ми говоримо про відновлення, реконструкцію і, звісно, підтримку України в продовженні боротьби, приватний сектор, міжнародні партнери, донори, неурядові організації та країни мають активізуватися і продовжувати це партнерство. Україна сьогодні бореться за те, у що ми всі віримо, – за вільний світ. Це не подачка Україні, а протягнута рука допомоги, щоб переконатися: те, за що вони борються, – це і наше майбутнє,

– сказала Маккі.

Софія Трощук також розповіла про забіг на підтримку Unbroken, який відбувся вранці перед конференцією. До нього долучилися представники Львівської міської ради, литовські друзі України та 11-річний Михайлик – перший дитячий пацієнт Unbroken, якому після ампутації допомагали в межах цього проєкту.

За словами ведучої 24 Каналу, такі події дають змогу ще раз розповісти міжнародній спільноті про українські ініціативи, народжені війною. Йдеться про допомогу військовим, цивільним і дітям, які потребують лікування, реабілітації та довготривалої підтримки.

Дай Боже, щоб такого досвіду в наших лікарів було менше, але добре, що він є і дозволяє допомагати тим, хто постраждав, зокрема від війни,

– зазначила Трощук.

Вона додала, що польський політичний фон справді впливає на сприйняття України: частина правих сил будує кампанії на скепсисі щодо підтримки Києва та проросійських наративах. Однак у самому Гданську, за її враженнями, це не перекреслює робочої атмосфери й уваги до українських проєктів напередодні конференції.

Політичний фон не зникає, але в Гданську його не відчутно

Перед конференцією польські медіа публікували опитування про зміну ставлення поляків до українців. За словами Трощук, певне просідання у підтримці справді є, і на це впливають не лише суспільні настрої, а й політичні кампанії всередині Польщі. Частина правих сил використовує українську тему у власній риториці та просуває тези про те, що підтримку Києва нібито варто обмежувати.

Коли читаєш такі новини й дивишся на деякі дії польського керівництва, ця істерія починає впливати і на тебе,

– поділилася ведуча 24 Каналу.

Водночас її враження з Гданська відрізняються від того, що може складатися лише з політичних заяв і медійного шуму. Вона перебуває в місті вже другий день і зазначає, що поляки залишаються відкритими до українців.

Поляки, як завжди, привітні на різних рівнях – чи побутовому, чи соціальному, чи навіть офіційному,

– розповіла Трощук.

Основна частина конференції стартує вранці 25 червня, а напередодні події вже показують, що попри політичну напругу тема відновлення України залишається в центрі уваги міжнародних партнерів.

Гданськ готується до конференції з відновлення України, яку атмосферу побачила ведуча 24 каналу: дивіться відео