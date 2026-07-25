"Фейк про 20-річного та розбите авто": Садовий розкрив деталі конфлікту з ТЦК у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що масові сутички з представниками ТЦК на Сихові спалахнули після поширення неправдивої інформації в мережі. За його словами, саме фейкове повідомлення про нібито затримання 20-річного хлопця стало поштовхом до ескалації.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Які деталі розповів Садовий про конфлікт із ТЦК у Львові?

За словами Садового, саме повідомлення про нібито затримання 20-річного юнака швидко поширилося в соцмережах і стало причиною масового обурення. Водночас інформація про те, що насправді затримали 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку, уже не отримала такого розголосу.

Мер зазначив, що під час інциденту кілька поліцейських зазнали травм і були госпіталізовані, однак їхньому життю нічого не загрожує. Легкі тілесні ушкодження також отримали працівники ТЦК. Садовий наголосив, що правоохоронці діяли професійно й змогли не допустити кровопролиття. Водночас він переконаний, що всі обставини події має встановити розслідування.

Очільник Львова також звернув увагу, що цей інцидент активно використовували російські інформаційні ресурси. На його думку, під час війни подібні ситуації становлять додаткову загрозу в інформаційному просторі.

Крім того, Садовий виступив проти поділу військовослужбовців залежно від місця служби, наголосивши, що військові ТЦК є такими ж військовими, як і бійці інших підрозділів.

Нагадаємо, увечері 8 липня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів стався конфлікт між представниками ТЦК та групою місцевих жителів. За даними поліції та Львівського обласного ТЦК, причиною стала перевірка військово-облікових документів чоловіка 1996 року народження, який із 12 червня перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Після того як чоловіка доставили до ТЦК, інша група військовослужбовців залишилася на місці. Згодом їх оточив натовп, який, за інформацією ТЦК, поводився агресивно: люди перекинули та пошкодили службовий автомобіль. У територіальному центрі комплектування заявили, що всім діям учасників інциденту буде надано правову оцінку, а винних притягнуть до відповідальності.