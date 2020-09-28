Як звичайні люди ми повинні віддавати собі звіт в тому, що зі своїми зверненнями до світу про Донбас і тим більше про Крим, ми виглядаємо ну приблизно так само, як і Азербайджан зі своєю історією про Карабах. Далі читайте російською мовою.

Вот у нас популярно говорить, что не надо уравнивать конфликт между Арменией и Азербайджаном с тем, что есть у нас с Россией. И это правильно. Потому что у нас нет этнической и религиозной подоплеки. Но ситуацию вокруг конфликта можно и сравнивать и уравнивать – это поучительно.

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Конфлик между Арменией и Азербайджаном: у нас есть свой Карабах

Например, даже в нашей не имеющей отношения к власти глубоко оппозиционной среде так называемых настоящих патриотов считается, что в конфликте в Карабахе нельзя выбирать сторону. Допустим. А почему, скажем, Италия или Испания должны выбирать сторону в конфликте между Россией и Украиной? Мы же вот регулярно обращаемся к миру не то что с просьбой, а с требованием однозначно поддержать нас – наказать захватчика и помочь вернуть нашу территорию. Можем почувствовать себя немножко Италией или Испанией.

Дальше. Чисто по сути конфликта армяне и азербайджанцы в чем-то правы, в чем-то виноваты, в чем-то жертвы еще советской политики. Поэтому сам конфликт анализировать бесполезно.

Но юридически все происходит на азербайджанской территории, целостность которой нельзя восстановить дипломатическим путем, это очевидно. Мы же как бы должны признавать тот факт, что пока Азербайджан пытается вернуть то, что юридически – азербайджанское?

Мы – имеется в виду просто как граждане, а не как государство. Как обычные люди мы должны отдавать себе отчет в том, что со своими обращениями к миру о Донбассе и уж тем более о Крыме мы выглядим ну примерно так же, как и Азербайджан со своей историей про Карабах. И чего? Смотрите – не очень же хочется занимать чью-либо сторону.

Вспомните, за что борется Украина...

Все вот пишут: а вот Сталин то, а вот в 1993 году это... История помогает спрятаться от выбора позиции. А что должно произойти, чтобы мы заняли чью-то сторону в 2020 году? Допустим, Азербайджана, который находится юридически на своей же территории? Сложный вопрос. Все сразу думают о влиянии армянской диаспоры, о спокойствии внутри своих стран, о деньгах и торговле. А не о том, где чья территория и кто что оккупировал, хотя мы сами требуем от мира совсем другого, обращаясь со своей бедой.

Плюс, обратите внимание, как повезло Азербайджану: у них есть союзник – Турция, которая их явно и однозначно поддерживает. Вот у Армении есть и военный и экономический союз с Россией. И что же Армения получила за время этой эскалации от России? Призывы. Призывы к остановке военных действий и другие общие слова. Зато Азербайджан получил реальную поддержку от Турции. Красноречиво.

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Ситуация вокруг этого конфликта между Арменией и Азербайджаном, если сравнить ее с нашей бедой, высвечивает ту наивность и какую-то даже недалекость, с которой мы как общество уже седьмой год обращаемся к миру. Мы сами в кризисной ситуации не хотим выбирать между двумя народами. Зато все время жалуемся из-за тех, кто точно так же не хочет. П – поучительно.