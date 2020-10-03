Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан і Туреччина здійснюють "геноцид вірмен". На його переконання, масштаби їхнього наступу в Нагірному Карабасі є "безпрецедентними".

Заява Пашиняна щодо геноциду вірмен

Таку заяву вірменський прем’єр зробив під час звернення до громадян. Промова його стосувалася конфлікту в Нагірному Карабасі, передає JAM-News.

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Пашинян переконує, що у військових діях у Нагірному Карабасі бере участь Туреччина, зокрема турецьке командування залучено до ведення боїв. Також учасниками конфлікту начебто є найманці та бойовики з Близького Сходу

Водночас він повідомив про втрати – як серед військових, так і серед мирного населення. За його словами, Азербайджан втратив кілька тисяч військовослужбовців і "усюди на лінії зіткнення – їхні трупи".

На деяких напрямках становище наших військ – важке, але армія героїчно бореться. Агресор прийшов не тільки за територією, їхня мета – знищити народ, продовжити геноцид вірмен. Кожен житель Вірменії та Карабаху повинен присвятити себе перемозі,

– наголосив Пашинян.

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