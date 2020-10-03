Конфлікт у Нагірному Карабасі: Вірменія звинуватила Азербайджані і Туреччину в геноциді
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан і Туреччина здійснюють "геноцид вірмен". На його переконання, масштаби їхнього наступу в Нагірному Карабасі є "безпрецедентними".
Заява Пашиняна щодо геноциду вірмен
Таку заяву вірменський прем’єр зробив під час звернення до громадян. Промова його стосувалася конфлікту в Нагірному Карабасі, передає JAM-News.
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Пашинян переконує, що у військових діях у Нагірному Карабасі бере участь Туреччина, зокрема турецьке командування залучено до ведення боїв. Також учасниками конфлікту начебто є найманці та бойовики з Близького Сходу
Водночас він повідомив про втрати – як серед військових, так і серед мирного населення. За його словами, Азербайджан втратив кілька тисяч військовослужбовців і "усюди на лінії зіткнення – їхні трупи".
На деяких напрямках становище наших військ – важке, але армія героїчно бореться. Агресор прийшов не тільки за територією, їхня мета – знищити народ, продовжити геноцид вірмен. Кожен житель Вірменії та Карабаху повинен присвятити себе перемозі,
– наголосив Пашинян.
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Ситуціія в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж тижня на кількох різних напрямках.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених з боку військових і цивільних.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.