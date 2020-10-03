Армія Азербайджану зранку 3 жовтня перейшла у масштабний наступ. Атаки відбуваються на північній і західній частинах Нагірного Карабаху.

Представник міноборони Вірменії Шушан Степанян розповіла, що зранку 3 жовтня їхня армія вже збила три азербайджанські літаки. Про це Степанян повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте також Нагірний Карабах: як Росія та Туреччина причетні до конфлікту

На північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі бої. Противник, зосередивши великі сили в цих районах, перейшов до атаки. Вірменські підрозділи припиняють просування ворога, завдаючи великих втрат,

– підкреслила Шушан.

У свою чергу у міноборони Азербайджану розповіли про втрати Вірменії. У Баку стверджують, що впродовж шести днів бойових дій знищили 230 танків та іншу бронетехніку, 250 артилерійських установок, мінометів, 38 засобів протиповітряної оборони, 10 командних пунктів, ракетний комплекс С-300 та 7 складів з боєприпасами.

Натомість прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Ваграм Погосян з посиланням на дані розвідки заявив, що втрати самої азербайджанської армії становлять понад 3 тисячі людей. Речник президента розповів, що багато тіл перебувають у нейтральній зоні, а для їхнього вивезення нічого не роблять.

Головне про війну в Нагірному Карабасі