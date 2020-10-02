Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном можуть призвести до ще більш масштабного конфлікту, у який будуть залучені декілька ворогуючих країн, але поки – лише дипломатично. Однак нинішнє загострення в Карабасі може зіштовхнути їх якнайжорсткіше.

В Нагорном Карабахе 27 сентября возобновился военный конфликт. Довольно сложно понять, кто первым его спровоцировал. Азербайджан утверждает, что армяне первыми обстреляли мирные сёла, а азербайджанская армия стала на их защиту. Армения, в свою очередь, заявила, что первыми ракетную атаку совершили азербайджанцы. Обе страны сразу же объявили о введении военного положения и от переговоров, фактически, отказываются. Подробнее об этом – в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Открытым остается и вопрос о реальных потерях в этой войне, которая вспыхнула с новой силой. Обе стороны говорят о сотнях убитых противников, и обе опровергают заявления соперника. Достоверной информации нет. Понять, что же реально спровоцировало всплеск насилия очень сложно. Ясно только то, что в Нагорном Карабахе не локальные вспышки, а полномасштабная война с танками и артиллерией. Отводить их не хочет ни одна из сторон.

Как конфликт касается России и Турции

Нагорный Карабах превращается в плацдарм, на котором столкнулись интересы двух стран с самыми мощными армиями в регионе – России и Турции. Реджеп Эрдоган уже заявил, что Армения должна уйти из Карабаха и пришло время покончить с кризисом в регионе. Если нужно, он готов поддержать Азербайджан и деньгами, и войсками. Стоит отметить, что Турция – полноправный член НАТО. Такого поворота в истории этого конфликта еще не было. С другой стороны, в конфликт втянута Россия. Она связана с Арменией договором о коллективной безопасности и должна выступить в защиту армян, но этого не происходит.

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Этот конфликт очень сложный и запутанный. Нагорный Карабах де-юре является частью Азербайджана, но исторически тяготеет к Армении. Большинство населения в регионе – армяне. В результате предыдущих боёв за эту землю здесь возникла непризнанная Нагорно-карабахская республика и Армения выстроила вокруг неё, на азербайджанских землях, своеобразный пояс безопасности. Вот за эти территории сегодня и идут бои.



Конфликт между Арменией и Азербайджаном / Фото Andreasmoun

Начало восстаний в Карабахе

История формирования этнического состава жителей Карабаха очень сложна. Регион на протяжении веков был в составе:

Великой Армении;

Кавказкой Албании;

частично Ирана;

Турции;

России.

Но поистине кровавая страница Карабаха началась во время Революции 1917 года. Империя распалась и Закавказье разделилось на 3 страны – Грузию, Армению и Азербайджан, который взял Карабах под свой контроль. Армяне в Карабахе этого факта не приняли и начались восстания. Сначала подавить мятеж пытались азербайджанцы. После этого в регион прибыла британская военная миссия, которая и склонила стороны к примирению.

Почему Карабах отдали Азербайджану

Армения была готова признать Карабах азербайджанским. Всё могло бы закончится мирно, но пришли большевики и не стали разбираться в конфликте. Они просто отдали Карабах созданной Азербайджанской ССР, не спросив армян. Cовок сделал это по одной простой причине – для Москвы крайне важен был такой партнер как Турция, которая в лице её тогдашнего лидера Ататюрка, поддерживала Азербайджан. Позже Ататюрк "кинул" Россию.

Именно тогда Советский союз заложил на Закавказье мину замедленного действия, которая рванула в конце 80-х годов. Тогда местное население Карабаха обращалось к советской власти, в частности к Горбачеву, с просьбой передать регион Армении. Коммунисты побоялись идти на такой шаг и грубо отказали, ведь это стало бы прецедентом передела всех земель.

После в Карабахе поднялась волна межэтнического насилия, которая позже перекинулась на всю территорию Азербайджана, аж до Сумгаита на противоположной стороне страны. Москва никак не реагировала и тогда два народа поняли, что судьба Карабаха лишь в их руках.

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С начала 90-х годов обе стороны развернули там полноценные военные действия с тысячными потерями. Уже в 1994 году бои прекратились и Армения фактические вышла с победой – Нагорный Карабах стал непризнанной республикой. Тогда армянские войска сформировали так называемый пояс безопасности вокруг Карабаха, захватив еще 7 соседних районов на территории Азербайджана. С этого момента последний считает Карабах оккупированной территорией.

Почему конфликт в Карабахе выгоден России

Турция и Россия всегда были частью этого давнего конфликта. Для ответа на вопрос почему он вспыхнул с новой силой именно сейчас стоит вспомнить июльские столкновения армян и азербайджанцев на границе обеих стран. Важно, что стычки происходили далеко от Карабаха. Армения тогда возлагала надежды на Россию, которая по договору о коллективной безопасности должна была помочь армянам. Но Россия ничего не сделала. Во-первых, Путину не очень лицеприятен нынешний, относительно демократичный премьер Армении Никол Пашинян. Во-вторых, не стоит забывать, что Кремль продаёт оружие обеим сторонам конфликта. Но, если Армения получает пули со скидкой, как член ОДКБ, то Азербайджан – покупает эти же пули по полной стоимости. Конфликт выгоден России экономически, поэтому в июле Путин фактически заявил, что армяне должны разбираться сами.



Конфликт в Нагорном Карабахе / Фото AFP

После этого президент Турции заявил о поддержке Азербайджана, в том числе и военной силой. Это стало причиной того, что Азербайджан оказался в более выигрышной позиции. Азербайджанскому диктатору Ильхаму Алиеву такая поддержка турков на руку, ведь его режим держиться на постоянном обещании востановить исконные территории. Алиев принял и теперь безапелляционно заявляет, что война закончится, когда Армения уйдет из карабахского региона. Поддержка Турции в регионе теперь очень ощутима. Стоит вспомнить, что после июльского обострения Азербайджан совместно с Турцией провел военные учения в Нахичеване. После учений Турция не вывела свои танки из Азербайджана, поэтому Баку в любой момент способен открыть еще один фронт с Арменией.

Почему Россия не помогает Армении

Россия пока не спешит идти на помощь армянским партнерам по 2 причинам:

Она не может беспрепятственно перебросить свои войска в Армению чисто географически. Грузия их просто не пропустит, а идти в открытую на Азербайджан со стороны Чечни – это уже грубое нападение на страну, а не помощь Армении. Турция, которая есть полноценным членом НАТО. Возможно, Эрдоган сейчас испытывает Альянс на прочность. Объявив о поддержке азербайджанцев, он дал понять Путину, что если он сунется в регион, то будет иметь дело с войсками НАТО, а это уже полноценная мировая война.

Скорее всего в Кремле нервно наблюдают за войной в Нагорном Карабахе. Если Армения проиграет, а они так и не вмешаются, тогда у Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут возникнуть сомнения для чего им ОДКБ и ту ли страну они называют партнером.

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С другой стороны, Россия навсегда потеряет влияние на Закавказье. Но, не стоит думать, что Азербайджан победит. Анкара также может сделать шаг назад в любой момент. У Турции свой собственный конфликт в Средиземном море с еще одним членом НАТО – Грецией. Ни Анкара, ни Афины не хотят идти в нем на уступки, а конфликт внутри альянса решить нужно. Поддержка турками Азербайджана в Карабахском конфликте может стать всего лишь предметом торга или такой себе разменной монетой в Средиземноморском конфликте.