Після тривалих протестів Лукашенко пішов на відчайдушний для нього крок – вирішив публічно показати свої 80%, позвозив до Мінська бюджетників з усієї країни. Мовляв, дивіться, за мене виходять, я легітимний. Далі – оригінал російською.

Но считать, что это как-то подействует на народ мог или глупец или слепой, ведь в том же Минске, на тех же улицах его же противников было в сотни раз больше. Но Лукашенко не глупец, просто он остался один.

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Сегодня о том, почему и как Лукашенко сам себя изолировал от всего мира и почему Путин не спешит помогать диктатору?

Не останавливаетн ни страх, ни ОМОН: все против Лукашенко

Давайте вместе проанализируем как у Лукашенко за последние две недели земля уходит из-под ног. Положение Лукашенко стало шатким еще до выборов 9 августа, именно поэтому он вышел с обращением к народу. Но касалось оно лишь отдельной части – а именно его чиновничьего и силового аппаратов. Тогда Лукашенко прямо и завуалировано отчаянно просил – ребят, не бросайте меня, ибо мы звенья одной цепи и дальше будет плохо всем.

Будучи уверенным в поддержке, уже после выборов, на которых явно победил не он, Лукашенко решил сыграть козырем 2010 года – запустить репрессивную машину на полную, разогнать, избить и, как следствие, в зародыше запугать всех, кто решился протестовать. По крайней мере предыдущие 26 лет это работало. Были, конечно, недовольные, но в целом соседи Беларуси смотрели на это сквозь пальцы.

Но, массовый беспредел ОМОНа и прикормленных Лукашенко силовиков на улицах Беларуси только подогрели протестные настроения. Минимум одна смерть, тысячи искалеченных и зверское отношение силовиков к задержанным на протестах – не остались не замеченными. А силы ОМОНа, которые являются последним оплотом власти Лукашенко, начали иссякать.

Мировые лидеры против усатого диктатора

Минувшее воскресенье, когда на улицы белорусских городов вышли сотни тысяч противников усатого диктатора, когда костяком протеста стали не просто "20 недовольных бандитов", а работники промышленности, которая поддерживала режим на плаву, когда ОМОН был загнан в стойло, показало, что путь у Лукашенко только один – отдать власть.

Показательным стал призыв народа опустить щиты к ОМОНу, которые охраняли дом правительства. И они опустили, причем часто по приказу офицеров.

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Эмоциональный подъем протестующих вырос еще и после того как Европа выступила с осуждением ментовского беспредела в Беларуси. Сначала, фактически, не признали усатого легитимным Литва, Латвия и Польша. Дальше к осуждению присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. И вот на европейской уровне уже говорят о введении санкций против чиновников Лукашенко.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Беларуси нужно провести повторные честные выборы. ООН выразила озабоченность.

То есть мир дал сигнал – Лукашенко не легитимен.

И последний понял – как минимум, те предвыборные обещания о наращивании экспорта в Европу беларусских товаров уже ничего не стоят и страну ждет стагнация, которая выбьет последние козыри из его кармана.

После этого даже запуганная Светлана Тихановская, бежавшая ранее из страны, призвала создать координационный штаб по передаче власти и заявила, что готова стать национальным лидером.

На что готов Лукашенко ради власти?

Но у Лукашенко за эти годы выработалось маниакальное стремление к удержанию своей пятой точке в кресле президента, любой ценой. И здесь перед ним стал выбор – кровавая бойня и гражданская война, или сдача независимости страны России взамен на силовую поддержку. И это при том, что Кремлю Лукашенко все же упирался последние годы, но, похоже сдался...

Бацька уже дважды говорил с Путиным по телефону и тот, якобы заверил его – если ситуация будет накаляться, Россия готова поддержать режим силовым методом.

Но, если бы Лукашенко действительно примирился с Путиным и заручился силовой поддержкой, неужели он просто так остановил бы репрессивную машину? Не думаю. И на этот счет у меня две мысли. Во-первых, либо Лукашенко до сих пор не понимает серьезности происходящего и думает, что будет достаточно немного отступить, немного пойти на уступки и люди успокоятся. Стоит вспомнить заявление главы Совета Республики Национального Собрания Качановой о том, что "президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил расследовать факты массовых задержаний".

Во-вторых, либо, на самом деле Россия ничего лично Лукашенко и не обещала. Ведь стоит вспомнить поздравление Путина с победой на выборах, где черным по белому написано: "Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений." Не "надеюсь", не "верю", а "рассчитываю". Так говорит начальник своему подчиненному.

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Да и Россия по Договору о коллективной безопасности, к которому апеллирует Лукашенко, совсем не гарантирует его защиту от своего же народа. Ведь там речь идет о совместном отражении внешней агрессии, но никак не о подавлении протестов. Да, Лукашенко придумал миф о желании Запада напасть на маленькую Беларусь, о НАТОвских танках у границ страны и тд. Но, Путин пользуется этой страшилкой уже многие годы и на него это вряд ли подействует. Да и вообще, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ничего не гарантирует – вспомните конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Не только в Беларуси хотят свергнуть Лукашенко

И здесь, по моему мнению, начинается самое интересное. Путин видимо давно уже списал со счетов старого усатого диктатора. И закрадывается мысль, что свержение старика и его последующий арест уже обсуждается не только на улицах, но и в кругах власти. Не секрет, что лидеры цивилизованного мира могут влиять на правительство Беларуси и намекнуть им, что их ждет если Лукашенко останется в кресле президента и если кровопролитие на улицах возобновится. И силовики ушли в казармы не зря – думаю не все уже так уверены в своей безнаказанности и безопасности.

И это развитие событий очень напоминает период правления Франсуа Дювалье на Гаити в 20 веке. Ведь, Лукашенко, как будто бы намеренно копирует его путь – уничтожение оппозиции, фальсификации, нагнетание тотального страха, упор на поддержку силовиков, создание собственной армии, и как итог провозглашение монархии и передача власти сыну. Все один в один. Но история Дювалье закончилась тем, что его же армия не единожды восставала против диктатора и пыталась смести его с трона.

И в этот момент на арену может выйти Россия, ведь пока цивилизованный мир будет шептать на ухо аппарату власти, Путин будет шептать на ухо белорусской армии.

Вводить свои войска в Беларусь Путину опасно, ведь тогда Европа и США окончательно уничтожат Россию санкциями. А вот развязать войну против Лукашенко руками его же армии и подмешать в нее российских солдат – вполне реалистичный для Кремля сценарий. Тем более, что недовольство в рядах силовиков уже наблюдается, они выходят с извинениями к народу, признаются в преступлениях и намекают, что могут раскрыть тайны убийств оппонентов Лукашенко. И с каждым днем усатому диктатору становится все сложнее вывести их на улицы избивать народ, ведь если хотя бы часть из них перейдет на сторону народа – это станет крахом диктатора. Да и как введешь военных на бастующие предприятия? Ведь запугать можно, а вот заставить работать – это уже, извините, Гестапо.

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Именно поэтому Лукашенко в воскресенье собирал свой антимайдан и пытался взывать к народу, пусть и в своей маниакальной манере. Где-то в глубине души Лукашенко стал понимать – когда от него отвернутся все чиновники и силовики, искать защиту остается только у своего народа. Вот только народ отвернулся первым.