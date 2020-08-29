Навальний, який перебуває в комі через отруєння, може нашкодити владі Путіна ще більше. Розповідаємо, чому Кремль хотів прибрати опозиціонера та чому його персона вселяє страх у російського "обнуленого" диктатора. Далі – оригінал російською.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили – в этом уже сомнений нет. И неспроста именно сейчас, когда бурная деятельность оппозиционера накануне местных выборов стала как никогда угрожать партии Путина "Единая Россия" остаться не удел. А в перспективе – и самого плешивого диктатора подвинуть с трона.

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Сегодня о том, почему Путин боится Навального, кто стоит за отравлением, почему Европа так и ограничится обеспокоенностью. И, наконец, при чем здесь "Умное голосование" Навального?

Отравление оппозиционера Навального: как это было

О том как отравили Алексея Навального, сказано уже много, но позволю себе кратко напомнить, что произошло: 20 августа в Омске самолет совершил экстренную посадку. На его борту стало плохо Алексею Навальному. Политика с подозрением на отравление, госпитализируют в местную больницу.

Навальный впадает в кому. Там врачи долго, якобы не могут поставить ему диагноз, но вводят ему атропин – мощный антидот при отравлении. Позже, эти же врачи установят диагноз – нарушение обмена веществ. А дальше двое суток будут удерживать оппозиционера почти насильно, не отпуская в немецкую клинику Шарите на лечение.

И не удивительно, ведь в Шарите позже озвучат реальный диагноз, подтвержденный несколькими лабораториями – политик отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы, проще говоря нервно-паралитическим токсином, которым Кремль травит своих оппонентов не первый год.

Российская сторона, конечно же все отрицает, настаивая на слабом здоровье Навального. И с насмешкой заявляет, что никакого расследования не будет, как бы того не требовали европейские лидеры в лице Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Мол, они сами не понимают, что говорят. Хотя 27 августа в МВД России вдруг признаются, что изучают маршрут Навального по Сибири, даже изъяли около сотни вещественных доказательств, но следов яда якобы не нашли. Да и не найдут, ведь их цель, скорее, замести следы под видом расследования. И это следствие, без сомнения, окрестит Навального наркоманом, или придумает историю, в которой Навальный сам коррупционер, а отравил его вовсе не Кремль, а его же соратники, с которыми тот не поделил деньги.

И вот здесь, когда мы немного освежили в памяти историю отравления, главный вопрос – кто, зачем и почему именно сейчас отравил Навального?

Кто?

Ответ на вопрос "кто?" вполне очевиден – Путин и его прихвостни.

Зачем?

А вот с "зачем?" и "почему сейчас?" стоит разобраться подробнее. Ведь Навальный годами проводил расследования против коррупции и вел оппозиционную деятельность, а руки дошли только сейчас? Похоже на то, что главная причина – это приближающиеся выборы и стратегия "Умного голосования" от Навального, которая стала реальной угрозой власти Путина.

Дело в том, что Алексей Навальный оказался в Томске не случайно – уже 13 сентября в ряде российских регионов пройдут местные выборы губернаторов, депутатов городских дум и тд. Так вот в Томске и в других сибирских регионах, куда планировал попасть Навальный, эти выборы уже назначены, а лидируют, кто бы мог подумать, единороссы Путина. И целей визита Навального в эти города было две – агитация за "Умное голосование" и съемки материала, в котором он должен был разоблачить местные элиты в коррупции. И, мне кажется, это и стало главной причиной отравления.

Что такое стратегия "Умного голосования" Навального?

Коротко о том, что представляет собой стратегия Умного голосования и насколько она эффективна.

Это стратегия тактического голосования предложенная Навальным в 2018 году. Ее цель – любой ценой не допустить победу депутатов от "Единой России" на любых выборах, и в конце концов уничтожить монополию власти. Механизм также прост – команда проекта анализирует всех кандидатов, которые идут в оппозиции к единороссам, выявляет более-менее адекватных и, что важно, проходящих кандидатов и предлагает отдать голос за них всем зарегистрированным участникам "Умного голосования".

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Работает ли это? Как ни странно, да! Немного статистики – на выборах 2019 года в России – участие в программе "Умного голосования" со старта давало кандидату дополнительные минимум 7% голосов избирателей.

Примеров успеха проекта масса, но приведу самый яркий: в Хабаровском крае, на выборах в законодательное собрание в 2014-м абсолютное большинство получила путинская "Единая Россия". А уже в 2019-м, после запуска "Умного голосования", единороссы получают всего 2 места. Еще и губернатор не кремлевский. Как результат, Кремль лишился власти и контроля в этом крае, а когда решил все же посадить своего ставленника, там вспыхнули протесты.

"Умное голосования" – приговор для Путина

За год количество сторонников стратегии Навального резко увеличилось и логично, что путинская власть испугалась, что может потерять власть и в других регионах на выборах 13 сентября.

Условно в России могут появиться еще 3-5 губернаторов типа хабаровского Фургало, которых Кремль попытается грубо заменить на своих ставленников и тогда даже неугасающие протесты в Хабаровске покажутся цветочками. Когда вспыхнет несколько регионов одновременно по всей стране – никакого ОМОНа не хватит. Тем более общество России сейчас подогрето протестами в Беларуси.

К тому же, в следующем году Россию ждут парламентские выборы и если "Умное голосование" Навального покажет результат на местных выборах, россияне могут понять, что снести единороссов раз плюнуть и тогда Путин рискует остаться без большинства и в Госдуме.

Конечно, можно всегда сработать по старинке и сфальсифицировать выборы, нарисовав 80% поддержки, но тогда, опять же, протестов не миновать. А поглядывая на события в Беларуси, Путин как никогда боится повторения этого сценария в своей стране.

Поэтому куда проще отравить идейного вдохновителя "Умного голосования", сделать все, чтобы стратегия не работала и продолжить расставлять везде своих ставленников, которые будут доить Россию. Да, так работают современные диктаторы – позволяют оппозиции, что-то делать, даже копать под них, но когда те подходят слишком близко, их ликвидируют.

Навальный ходит по тонкому льду

Но, есть и другая сторона медали – Алексей Навальный годами раскрывает коррупционные схемы в верхушке власти. И, видимо, подобрался очень близко. Очевидно, что в такой ситуации, даже если Алексей выживет, ему покоя не дадут.

"Повар Путина" и главный кошелек ЧВК Вагнера – Евгений Пригожин в открытую угрожает оппозиционеру. Он выкупил долги "Фонда борьбы с коррупцией" Навального на 88 млн рублей и заявил, что его цель, цитирую: "раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей". И это только вершина айсберга угроз в сторону Навального.

Казалось бы, Европа и в частности Германия, канцлер которой заявила, что Навальный ее личный гость и потребовала расследования от Путина, могла бы выступить единым санкционным фронтом и прижать к ногтю всю коррумпированную верхушку Кремля. Но этого не произошло после отравления Скрипалей, Политковской, Немцова и ряда других политических врагов Москвы, увы, не произойдет и сейчас. Уж слишком тесно завязаны друг на друге олигархические и криминальные связи России и старушки Европы. А у Америки сейчас свои заботы – ураган и приближающиеся выборы.

Нет, давление на Россию будет, но не на Кремль. "Терпилами" в этой ситуации окажется народ России. США и Европе было достаточно только заговорить о санкциях, как курс рубля тут же рухнул. Но ощутили это вовсе не толстые кошельки в белокаменной, а простой народец. А это лишь даст лишний повод Путину с новой силой запеть страшилки о США и внешнем враге и продолжить беспредельно держать власть в одной руке, а воровской бизнес в другой.

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Вот только, похоже, Путин промахнулся – в штабе Навального заявляют, что количество сторонников стратегии "Умного голосования" резко увеличилось после отравления политика. Поэтому, вполне вероятно, что Навальный в коме, сможет навредить абсолютной власти Путина еще больше.