Через чергові обстріли в Нагірному Карабасі сторони конфлікту повідомили про нових загиблих та поранених. Зокрема, загинули 19 жителів Азербайджану та 54 вірменських військових.

Постраждалі Азербайджану

Територію, де компактно проживає цивільне населення Азербайджану, обстріляли з важкої артилерії. Через це 55 людей отримали травми, а 19 – загинули, повідомляє APA.

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Через обстріли великої шкоди зазнали 175 житлових будинків, 41 цивільний об'єкт, знищені автомобілі місцевих жителів, а також дрібна та велика рогата худоба.

Постраждалі Вірменії

У результаті дій противника на лінії зіткнення збройних сил Арцаха і Азербайджану загинули 54 вірменських військовослужбовців Армії оборони НКР.

У міноборони Вірменії, повідомили, що збройні сили держави перебувають у стані повної бойової готовності. Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється.

У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони,

– підкреслили у міноборони.

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