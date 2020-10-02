Вірменія та Азербайджан повідомляють про нових загиблих
Через чергові обстріли в Нагірному Карабасі сторони конфлікту повідомили про нових загиблих та поранених. Зокрема, загинули 19 жителів Азербайджану та 54 вірменських військових.
Постраждалі Азербайджану
Територію, де компактно проживає цивільне населення Азербайджану, обстріляли з важкої артилерії. Через це 55 людей отримали травми, а 19 – загинули, повідомляє APA.
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Через обстріли великої шкоди зазнали 175 житлових будинків, 41 цивільний об'єкт, знищені автомобілі місцевих жителів, а також дрібна та велика рогата худоба.
Постраждалі Вірменії
У результаті дій противника на лінії зіткнення збройних сил Арцаха і Азербайджану загинули 54 вірменських військовослужбовців Армії оборони НКР.
У міноборони Вірменії, повідомили, що збройні сили держави перебувають у стані повної бойової готовності. Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється.
У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони,
– підкреслили у міноборони.
Головне про бойові дії у Нагірному Карабасі
- Бойові дії у Нагірному Карабасі відновили у ніч проти 27 вересня.
- Вірменія та Азербайджан вже 30 років конфліктують через цю територію.
- У поновлені бойових дій сторони конфлікту звинувачують одна одну.
- У Нагірному Карабасі оголосили воєнний стан та мобілізацію осіб старших за 18 років.
- Вірменія заявила, що готова до припинення вогню.