МЗС Вірменії звинуватило Ізраїль у постачанні зброї Азербайджану, з яким нині триває конфлікт за Нагірний Карабах. Через це Вірменія навіть вирішила відкликати свого посла з Ізраїля.

Про відкликання посла для консультацій повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану. Особливо це питання гостре зараз, "коли є агресія Азербайджану за підтримки Туреччини",

– заявила речниця вірменського МЗС.

За її словами, Вірменія має інформацію про те, що з Азербайджану в Ізраїль літали декілька вантажних літаків, які мали привезти назад "надсучасну зброю".

"Ця позиція Ізраїлю, цей спосіб ведення справ неприйнятний для нас, особливо в цей період. Враховуючи ситуацію, що склалася, МЗС вирішив відкликати посла Вірменії в Ізраїлі для консультацій", – оголосила Анна Нагдалян.

Коротко про конфлікт Азербайджану й Вірменії: