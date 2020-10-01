Після Туреччини Вірменія звинуватила в допомозі Азербайджану ще одну державу
МЗС Вірменії звинуватило Ізраїль у постачанні зброї Азербайджану, з яким нині триває конфлікт за Нагірний Карабах. Через це Вірменія навіть вирішила відкликати свого посла з Ізраїля.
Про відкликання посла для консультацій повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану. Особливо це питання гостре зараз, "коли є агресія Азербайджану за підтримки Туреччини",
– заявила речниця вірменського МЗС.
За її словами, Вірменія має інформацію про те, що з Азербайджану в Ізраїль літали декілька вантажних літаків, які мали привезти назад "надсучасну зброю".
"Ця позиція Ізраїлю, цей спосіб ведення справ неприйнятний для нас, особливо в цей період. Враховуючи ситуацію, що склалася, МЗС вирішив відкликати посла Вірменії в Ізраїлі для консультацій", – оголосила Анна Нагдалян.
Коротко про конфлікт Азербайджану й Вірменії:
- Конфлікт, який триває вже понад 30 років, знову загострився 27 вересня. Тоді обидві держави розпочали активні бойові дії в районі Нагірного Карабаху й звинуватили одна одну в загостренні.
- Позиції сторін щодо втрат постійно різняться, тож встановити правду практично неможливо. Відомо лише, що втрати серед військових можуть становити кілька сотень, а то й тисяч. Є втрати й серед цивільного населення з обох боків.
- Туреччина, яка є давнім союзником Азербайджану, заявила про готовність підтримати його в конфлікті. Росія, яка раніше підтримувала Вірменію, нині утримується від своєї участі.