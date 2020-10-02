Союзниця Азербайджану Туреччина вважає, що держава не може припинити бойові дії у Нагірному Карабасі. Азербайджан має звільнити невизнану республіку від вірменської окупації.

Вірменія "мерзенно окупувала" Нагірний Карабах і напала на Азербайджан. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Haberturk.

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Брат Азербайджан почав велику операцію як по захисту своєї землі, так і з порятунку Карабаху. Азербайджанська армія врятувала від окупації багато місць. Ми за дружній і братський Азербайджан,

– підкреслив Ердоган.

За словами президента Туреччини, боротьба триватиме доти, поки Нагорний Карабах не звільнять від окупації.

Що відомо про турецьку підтримку Азербайджану

Туреччина заявила, що готова підтримати Азербайджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою.

Вірменія стверджує, що у повітряному бою 29 вересня турецький винищувач збив вірменський.

Туреччина переконує, що заява Вірменії неправдива.

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