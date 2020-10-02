Туреччина сподівається, що Азербайджан продовжить наступ у Нагірному Карабасі
Союзниця Азербайджану Туреччина вважає, що держава не може припинити бойові дії у Нагірному Карабасі. Азербайджан має звільнити невизнану республіку від вірменської окупації.
Вірменія "мерзенно окупувала" Нагірний Карабах і напала на Азербайджан. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Haberturk.
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Брат Азербайджан почав велику операцію як по захисту своєї землі, так і з порятунку Карабаху. Азербайджанська армія врятувала від окупації багато місць. Ми за дружній і братський Азербайджан,
– підкреслив Ердоган.
За словами президента Туреччини, боротьба триватиме доти, поки Нагорний Карабах не звільнять від окупації.
Що відомо про турецьку підтримку Азербайджану
- Туреччина заявила, що готова підтримати Азербайджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою.
- Вірменія стверджує, що у повітряному бою 29 вересня турецький винищувач збив вірменський.
- Туреччина переконує, що заява Вірменії неправдива.
Головне про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- 27 вересня на території Азербайджану, де проживають вірмени, поновилися бойові дії.
- Конфлікт через Нагірний Карабах триває між країнами вже 30 років.
- Обидві сторони повідомили про загиблих та поранених внаслідок бойових дій.
- ОБСЄ провела екстренне засідання через ситуацію в Нагірному Карабасі. Організація закликала сторони до мирного вирішення конфлікту.
- Європейський суд зобов'язав країни припинити бойові дії.
- Азербайджан пригрозив Вірменії у разі визнання Нагірного Карабаху.
- Вірменія заявила, що готова до мирних переговорів з Азербайджаном.