Туреччина заявила про готовність підтримати Азейбарджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що офіційна Анкара хоче покласти кінець конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє агентство APA.

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За словами головного дипломата Туреччини, в цьому конфлікті є тільки одне рішення.

Ми стоїмо поруч з Азербайджаном на полі бою і за дипломатичним столом. Вірменія повинна піти з азербайджанських земель. Без цього проблема не буде вирішена,

– заявив він.

Зверніть увагу! На боці Азербайджану вже воюють турецькі інструктори, які використовують турецьке озброєння, зокрема й безпілотні літальні апарати й бойові літаки. Натомість у довготривалому конфлікті Вірменія заручилася підтримкою Росії, зокрема й військовою. Це означає, що конфлікт може вийти за межі відкритого двостороннього протистояння і стати міжнародним.

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27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.

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