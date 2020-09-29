Туреччина оголосила про підтримку Азербайджану на полі бою: що це означає
Туреччина заявила про готовність підтримати Азейбарджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.
Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що офіційна Анкара хоче покласти кінець конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє агентство APA.
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За словами головного дипломата Туреччини, в цьому конфлікті є тільки одне рішення.
Ми стоїмо поруч з Азербайджаном на полі бою і за дипломатичним столом. Вірменія повинна піти з азербайджанських земель. Без цього проблема не буде вирішена,
– заявив він.
Війна між Азербайджаном та Вірменією: головне
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.
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