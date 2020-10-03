Вірменія та Азербайджан готові до мирних переговорів
Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав мінську групу ОБСЄ посприяти ситуації в Нагірному Карабасі. Раніше Вірменія запевнила, що прагне вирішити конфлікт з Азербайджаном у мирний спосіб.
Після заяви Вірменії про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ, Алієв закликав Росію, Францію та США допомогти врегулювати конфлікт. Додамо, що ці держави входять у мінську групу ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це лідер Азербайджану заявив в інтерв'ю Al Jazeera.
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Я вважаю, що ці три країни повинні продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним,
– підкреслив Алієв.
Таку заяву азербайджанський президент зробив наступного дня після того, як Вірменії заявила про готовність мирних переговорів за посередництва ОБСЄ.
Додамо, що 1 жовтня голови мінської групи ОБСЄ закликали Вірменію та Азербайджан відновити переговори щодо врегулювання конфлікту без висунення попередніх умов. Президенти запевнили, що сприятимуть цьому.
Головне про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Вже 30 років Вірменія та Азербайджан конфліктують через Нагірний Карабах – територію азербайджану, на якій проживають вірмени.
- Бойові дії на кордоні між державами поновилися 27 вересня. В екслакації конфлікту Азербайджан звинувачує Вірменію, а Вірменія – Азербайджан.
- Сторони повідомили про загиблих та постраждалих через бойові дії в Нагірному Карабасі.
- Згодом Вірменія та Азербайджан по черзі висували вимоги, за яких вони готові погодитися на переговори.
- Союзниця Азербайджану Туреччина закликала країну йти у наступ.
- Зранку 3 жовтня збройні сили Азербайджану розпочали масштабний наступ, однак армія Нагірного Карабаху їх зупинила.