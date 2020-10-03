Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав мінську групу ОБСЄ посприяти ситуації в Нагірному Карабасі. Раніше Вірменія запевнила, що прагне вирішити конфлікт з Азербайджаном у мирний спосіб.

Після заяви Вірменії про готовність до мирних переговорів за посередництва ОБСЄ, Алієв закликав Росію, Францію та США допомогти врегулювати конфлікт. Додамо, що ці держави входять у мінську групу ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це лідер Азербайджану заявив в інтерв'ю Al Jazeera.

До теми Війна у Нагірному Карабасі: який важливий висновок має зробити Україна

Я вважаю, що ці три країни повинні продовжити працювати разом над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту, але за умови, що вони залишаться нейтральним,

– підкреслив Алієв.

Таку заяву азербайджанський президент зробив наступного дня після того, як Вірменії заявила про готовність мирних переговорів за посередництва ОБСЄ.

Додамо, що 1 жовтня голови мінської групи ОБСЄ закликали Вірменію та Азербайджан відновити переговори щодо врегулювання конфлікту без висунення попередніх умов. Президенти запевнили, що сприятимуть цьому.