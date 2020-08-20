Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень після ймовірної спроби отруєння. Незадовго до цього у нього виник конфлікт з наближеним до президента РФ бізнесменом.

Про сутичку опозиціонера з бізнесменом розповів російський журналіст Михайло Фішман в ефірі Радіо НВ .

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"Спадає на думку його конфлікт з Пригожиним, це так званий кухар Путіна, який нещодавно виграв у нього суд через розслідування щодо отруєння в московських дитячих садках. Компанії, пов'язані з Пригожиним, займаються кейтерингом", – повідомив журналіст.

Він зазначив, що Пригожин виграв у Навального суд про наклеп на величезні суми, через що Фонд боротьби з корупцією фактично припинив своє існування як юридична організація.

Фішман назвав цю ситуацію "серйозним конфліктом", а Пригожина – "дуже серйозним гравцем". Він нагадав, що з ім'ям бізнесмена пов'язано вбивство 3 російських журналістів в Центральноафриканській Республіці.

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