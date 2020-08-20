Медики намагаються врятувати життя Олексія Навального, який наразі перебуває в комі. Його особистий лікар наполягає на перевезенні політика до однієї з лікарень Європи. Юристи "Фонду боротьби з корупцією" вже написали заяву про спробу отруєння.

Про те, хто і чому намагався отруїти Олексія Навального в ефірі 24 каналу розповів російський політик Леонід Гозман.

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Він зазначив, що не знає нікого, хто б сумнівався у версії про отруєння. Політик впевнений, що це був замах на життя Навального.

Хтось говорить про випадковість. Однак такі ситуації, чомусь, відбуваються тільки з відомими особами. Тому я не маю сумнівів, що це спроба вбивства,

– наголосив Гозман.

За словами політика, замах на життя Навального є не вигідним нікому. Він зазначив, що це "маячня повна" з боку влади.

Версії щодо отруєння

Російський політик назвав свої 2 версії, чому громадського діяча намагались вбити.

Одне із розслідувань, яке наразі готує ФБК, є дуже болісним для певної особи.

Річ у тім, що події в Білорусь дуже налякали владу РФ. Можливо, вони вирішили зробити попередню зачистку.

Також він зазначив, що в Росії ніхто не здивувався такій події.

Чи готові росіяни через це вийти на протести

"Я думаю, щось буде. Однак не знаю, чи буде це схоже на події в Білорусі, або на те, що відбувалося на Майдані. Люди виходять на протести тоді, коли щось дістає особисто їх. У вас Янукович дістав чисельну кількість людей. Лукашенко наразі дістав весь білоруський народ. На захист когось із людей, зазвичай, виходить менше", – наголосив Гозман.

Він розповів, що створюється враження злочинності та ворожості влади до людей. Вже ніхто не дивується їхнім злочинам. Список тих, кого вони отруїли чи намагалися отруїти, дуже довгий.

Що відомо про отруєння Навального