За фактом отруєння російського опозиціонера Олексія Навального юристи "Фонду боротьби з корупцією" написали заяву. Наразі перевіряють аеропорт Томська, де політик пив чай перед польотом.

Юристи написали заяву за фактом отруєння

Соратники Навального не сумніваються, що його отруїли, повідомив у твіттері керівник юридичного відділу "Фонду боротьби з корупцією" В'ячеслав Гімаді.

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Його отруїли за політичну позицію і діяльність. Юристи ФБК подають заяву за статтею про посягання на життя державного чи громадського діяча,

– написав Гімаді.

Та додав, що юристи вимагають розслідування.

Які версії розглядає поліція

Поліцейські вже перевіряють аеропорт Томська, де Навальний пив чай перед вильотом.

Наразі вони не розглядають версію навмисного отруєння опозиціонера. Правоохоронці припускають, що Навальний сам випив або з'їв щось, а це призвело до погіршення стану.

Зверніть увагу! У 2011 році навальний створив некомерційну організацію "Фонд боротьби з корупцією", основною діяльністю якого є розслідування і викриття корупційних схем у вищих органах російської влади. Однак нещодавно заявив про її закриття.

Ймовірне отруєння Навального: що відомо

Російському опозиціонеру стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували.

Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Наразі відомо, що він впав у кому й не приходить до тями.

Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.

Колеги припускають, що отруту підмішали саме в чай, оскільки він був єдиним, що політик споживав з самого ранку.

Лікарі остаточно діагнозу ще не назвали, однак обіцяють оголосити його до кінця дня.

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