Цього давно не було: політолог вказав на один позитивний момент у сварці з Польщею

Українські президенти продемонстрували солідарність на тлі загострення відносин з Польщею. Це правильні дії щодо захисту честі та гідності нашої держави.

Політолог Володимир Фесенко наголосив в ефірі 24 Каналу, що ніхто не має вказувати лідеру іншої держави, що йому робити у своїй країні. А саме рішення президента Польщі Кароля Навроцького скасувати орден для Володимира Зеленського є суперечливим. І воно загострило відносини між державами

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Навроцький хотів підставити Туска

На думку Фесенка, цей вчинок характеризує Навроцького як молодого та недостатньо досвідченого главу держави, який вирішив у такий спосіб самоствердитися та продемонструвати свій авторитет.

Судячи з усього, в Польщі ще задумувалися над тим, чи забирати орден у Зеленського. Адже інформація довкола ордена "крутилася" близько тижня. Ймовірно, Навроцького відмовляли це зробити.

Думаю, він не замислювався, що при цьому порушуються фундаментальні дипломатичні канони. Було ж засідання капітули Ордену Білого Орла. Я так розумію, що були поради, аби не спішити з цим рішенням та дати ситуації влягтися. Але цього не сталося,

– сказав Фесенко.

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Окрім цього, цілком ймовірно, що в такий спосіб Навроцький хотів підставити прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Річ у тім, що рішення про позбавлення ордена зрештою має погодити ще й прем'єр-міністр.

При цьому Навроцький ухвалив рішення саме в той день, коли Зеленський провів зустріч із Туском у Брюсселі, де була спроба вгамувати конфлікт. Також вже 25 червня має відбутися Конференція з відновлення України у Гданську.

Багато моїх колег вважають, що рішення Навроцького – спроба зіграти на поляризації настроїв всередині Польщі. Це не дуже чиста технологія. В Польщі протистояння між президентом та прем'єр-міністром виникає частіше, ніж у нас. Схоже, була ставка на те, щоб спровокувати конфлікт та поставити Туска "на розтяжку". Або він погоджується з цим рішенням та показує, що Навроцький – головний. Або ні, і тоді Туска звинувачують в проукраїнських діях,

– сказав Фесенко.

Фактично це провокативне рішення Навроцького в черговий раз призвело до загострення двосторонніх відносин між країнами. Однак позитив в тому, що українські президенти продемонстрували виняткову солідарність. Цього давно не було.