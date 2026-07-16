Залишити обох було неможливо, – аналітик припустив, чому Зеленський став на бік Сирського

Кадрові зміни у владі загострили розмови про конфлікт між Михайлом Федоровим та Олександром Сирським. Їхнє протистояння могло зайти настільки далеко, що залишити обох на своїх посадах уже було неможливо, а Володимиру Зеленському довелося обирати між двома важливими для держави фігурами.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом припустив, що президент зробив ставку на Сирського через його роль у збереженні стабільності та балансу у Збройних Силах. Водночас він пояснив, чому відмова від Федорова теж могла б стати серйозною втратою для країни.

Конфлікт Сирського та Федорова

Під час війни кадрові рішення мають залежати передусім від того, наскільки люди на ключових посадах здатні працювати на спільний результат. Фесенко нагадав, що українська політика вже знала ситуації, коли жорсткий конфлікт між двома впливовими посадовцями змушував президента звільняти обох.

Так сталося за часів Віктора Ющенка, коли свої посади втратили тодішня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко та секретар РНБО Петро Порошенко. У випадку Сирського та Федорова протистояння, ймовірно, також зайшло надто далеко. Навіть якщо публічно сторони не визнавали серйозних розбіжностей, президент міг дійти висновку, що вони вже не зможуть нормально співпрацювати в одній системі.

Залишити і Сирського, і Федорова, мабуть, уже було неможливо. Протистояння між ними стало дуже жорстким,

– наголосив Фесенко.

Перед Зеленським фактично залишалося три варіанти: звільнити одного з них, прибрати обох або спробувати знайти компроміс, який не завадив би роботі оборонного сектору. Зберегти попередню модель без змін було складно, адже особистий конфлікт між керівниками міг уже впливати на спільні рішення та проведення реформ.

Чому Зеленський міг обрати Сирського?

Сирський залишається важливим для президента не лише через досвід командування та проведені військові операції. У керівництві Збройних Сил є молоді й амбітні генерали, частина з яких може мати політичні плани, тому старший за віком і статусом головнокомандувач допомагає утримувати баланс між різними групами та зберігати керованість війська.

Для Зеленського Сирський є гарантом стабільності, політичної рівноваги та нейтральності Збройних Сил. Мабуть, тому він і обрав Сирського,

– пояснив Фесенко.

Водночас звільнення Федорова теж могло б дорого коштувати державі. Він уже запустив важливі зміни та посилив напрямки, які дають Україні змогу вести асиметричну війну проти Росії, тому його втрата могла б загальмувати реформи, які ще не завершені.

Розкидатися такими кадрами під час війни було б неприйнятно,

– наголосив політолог.

Фесенко пояснив ставку Зеленського на Сирського: дивіться відео