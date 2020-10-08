Європейському союзу треба продовжувати діалог з Російською Федерацією. Це необхідно, щоб вирішити конфлікти, зокрема і в Україні.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час виступу на форумі GLOBSEC 2020 в Братиславі, передає "РБК-Україна".

Важливо Правда або санкції: Німеччина вимагає від Росії інформацію про отруєння Навального

Водночас ЄС повинен продовжувати протистояти РФ, коли йдеться про порушення міжнародних норм. При цьому необхідно зберегти діалог.

Ми повинні вміти грати жорстко, але водночас ми не повинні допускати припинення діалогу. Нам потрібна Росія для вирішення конфліктів у Лівії, Сирії й в Україні,

– сказав Маас.

Також раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Москву оприлюднити інформацію щодо отруєння Олексія Навального. Якщо ж Росія на цей крок не погодиться, то цілком ймовірно на неї чекають санкції. Детальніше – читайте тут.