Німеччина закликає Москву оприлюднити інформацію щодо отруєння Олексія Навального. Якщо ж Росія на цей крок не погодиться, то цілком ймовірно на неї чекають санкції.

Росія повинна прояснити ситуацію щодо Навального

Каральні обмеження може застосувати Євросоюз у зв'язку з висновками Організації з заборони хімічної зброї. Про це написав у твіттері міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

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Якщо Росія не прояснить, що сталося у справі Навального, і не надасть інформацію, то адресні і співмірні санкції проти винних з російської сторони будуть неминучі,

– повідомив Маас.

Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 7, 2020

Що повідомили в ОЗХЗ

В організації зазначили, що отрута в організмі Навального аналогічна "Новачку", проте раніше її списках заборонених речовин не було.

Офіційна Москва назвала висновки ОЗХЗ упередженими.

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