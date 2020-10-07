Фантастична історія, – РФ сааркастично відреагувала на результати ОЗХЗ щодо отруєння Навального
Днями Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком". Однак Росія бачить у цьому "заздалегідь спланований конспірологічний сценарій".
Також Росія має намір представити свою версію отруєння Навального. Про це повідомили на сайті російського МЗС.
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У російському відомстві заявили, що нададуть державам-учасницям ОЗХЗ "хронологію залаштункових маніпуляцій основних дійових осіб цієї вистави".
Фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками укупі з керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм,
– мовиться у заяві.
Що відомо про висновок ОЗХЗ щодо отруєння Навального
6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї оприлюднила висновок щодо отруєння Олексія Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новачок".
Після цього уряд Німеччини заявив, що найближчими днями обговорить "наступні кроки" з ОЗХЗ та європейськими партнерами. Водночас лабораторії у Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новачок" ще 14 вересня.
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Що потрібно знати про отруєння Навального
- 20 серпня лідера російської опозиції Олексія Навального отруїли в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".
- Цілком ймовірно, що отруйну речовину нанесли на пляшку води ще у готелі Томська.
- Два дні російські лікарі відмовлялися визнати отруєння Навального і не давали дозвіл на його евакуацію до Німеччини. 22 серпня літак з політиком таки прибув до Берліна.
- Три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
- 14 вересня, стало відомо, що його повністю відключили від апарату штучної вентиляції легень. А 15 вересня Навальний опублікував у себе в інстаграм перший пост після свого отруєння.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки "Шаріте". У клініці заявили, що стан опозиціонера значно покращився. Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з них 24 – він був у реанімації.