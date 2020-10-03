У МЗС Німеччини заявили, що санкції Євросоюзу проти Росії неминучі. Євросоюз дасть чітку відповідь, якщо експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердять результати досліджень проб опозиціонера Олексія Навального.

Таке грубе порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю T-online.

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Проте, за словами міністра, санкції мають бути цілеспрямованими та пропорційними.

Якщо висновки німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, тоді ЄС дасть чітку відповідь. Я в цьому впевнений,

– зауважив дипломат.

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Маас стверджує, що у будівництві газопроводу беруть участь понад 100 європейських компаній, і понад половина з них німецькі.

За переконанням дипломата, багато європейських працівників постраждали б, якби будівництво зупинили.

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