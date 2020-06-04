У селі Жирівка, що на Львівщині, трапився інцидент за участі сільського голови Миколи Пущака та колишнього бійця Нацгвардії Ярослава Білика. У результаті конфлікту нацгвардієць опинився у лікарні.

Через конфлікт з сільським головою нацгвардієць у лікарні

Розслідування справи під свій особистий контроль взяв глава львівської ОДА Максим Козицький, про це він повідомив у фейсбуці.

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Сьогодні (3 червня – 24 канал) у селі Жирівка Пустомитівського району стався інцидент за участі сільського голови цього села Миколи Пущака та колишнього солдата Нацгвардії Ярослава Білика,

– написав Козицький.

За його словами, у результаті "спілкування" з посадовцем у бійця розбитий ніс та зламана рука.

Очільник області закликав поліцію швидко та об’єктивно розслідувати справу.

Як ситуацію коментує сільський голова

Пущак начебто стояв біля свого автомобіля, коли через село на шаленій швидкості промчала машина, про це він написав у фейсбуці. За його словами, він махнув рукою, аби водій зупинився, однак його реакція була неадекватною.

Промчавшись, навмисно зачепили мене, тим самим пошкодили дзеркало власної машини. Хотіли розпочати бійку, поводились брутально,

– пояснив Пущак.

Сільський голова додав, що викликав дільничого інспектора та слідчо-оперативну групу.