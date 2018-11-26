Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине

Во-первых, Путин плевать хотел на введение или невведение военного положения. Во-вторых, после всего этого инцидента он наверняка попробует полностью закрыть для Украины Азовское море. И в-третьих, Москва сейчас на всю катушку будет использовать моряков, оказавшихся в заложниках.

Главная международная тема последних дней – это, конечно, ситуация в Азовском море и Керченском проливе. Тут, конечно, очень много вопросов. Зачем маленькие катера и старый буксир посреди войны шли через оккупированную акваторию, кишащую российскими военными кораблями, самолетами и вертолетами? Надо понимать психологию Путина. Даже в мирное время это был бы очень рискованный поход.

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Но сейчас, когда с Россией идет война, – это почти самоубийство, у моряков было очень мало шансов проскользнуть там незамеченными. Если же командование флота надеялось на "добрую волю" россиян, то это вообще очень странно. Я напомню: война не закончилась, она продолжается.



Конфликт в Азовском море

Кстати, катера эти настолько маленькие, что их можно было отправить в Бердянск или Мариуполь наземным транспортом – безо всякого риска. Или даже самолетом "Руслан". Они специально сделаны такого размера, чтобы умещаться в самолетах этого типа. Но нет. Почему-то был избран морской путь.

Российские пограничники отреагировали на украинские катера абсолютно предсказуемо для военного времени – напали на них и в пиратском стиле, обстреляли взяли на абордаж. Теперь у Путина два новых корабля и буксир, а также два десятка заложников – моряков.

Мировое сообщество уже выразило глубокую озабоченность, но пойдет ли оно дальше этого – большой вопрос. Европейские лидеры сейчас заняты быстрым ростом популизма в своих странах. Дональд Трамп – спасает свою дочку Иванку от обвинений в разглашении государственных тайн.

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Если сильно повезет, они укрепят санкции против России, но военного вмешательства точно не будет. Инцидент в Черном море для Запада не настолько серьезный – там же даже никто не погиб. (К счастью, конечно).

А что же Путин? – спросите вы. Ну, во-первых, плевать он хотел на введение или невведение военного положения. Это история сугубо для внутреннего употребления. Во-вторых, после всего этого инцидента он наверняка попробует полностью закрыть для Украины Азовское море. Он уже давно искал для этого предлог – и вот, можно сказать, такой предлог нашелся.

С помощью такой блокады Путин сможет давить на украинскую экономику, которая сильно зависит от экспорта стали из порта Мариуполя. Это может оказаться очень большой проблемой. В-третьих, Москва сейчас на всю катушку будет использовать моряков, оказавшихся в заложниках.



Владимир Путин

Помните, одну лишь летчицу Надежду Савченко в свое время обменяли на двух(!) российских военных, попавших в плен на Донбассе. Представляете, какую цену Кремль запросит за экипаж трех украинских кораблей? Это сложно себе даже представить.

Скорее всего, на своих пленных менять не будет – люди эти ему не нужны. Потребует что-то другое. В 2007 году Иран захватил в Персидском заливе группу британских моряков. Тогда Тегеран за их освобождение требовал вывода британских войск их соседнего Ирака. Россия понаглее будет, поэтому может выкатить еще более жадные требования.

Для Украины же сейчас самая выигрышная дипломатическая стратегия – это концентрация внимания всего мира на нарушении Москвой правил свободы судоходства. Для внешнеполитической доктрины США свобода судоходства всегда была, есть и будет священной коровой. Ради ее защиты они могут пойти на самые серьезные меры.

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Поэтому Украине надо напирать на то, что если свобода эта будет сейчас нарушена в Керченском проливе, то по всему миру тут же начнут возникать аналогичные ситуации. Вот этого США совсем не хотят, поэтому могут принять меры уже сейчас. Это, конечно, был бы просто идеальный вариант. Добиться его будет очень сложно. Но попробовать, я думаю, все-таки нужно.

Макрон и гильотина

Тем временем в Европе одной из главных тем последних дней остается настоящая революция во Франции.

Протест людей, недовольных резким повышением цен на бензин и дизельное топливо, растет медленно, но уверенно. Сами себя они называют "желтые жилеты" – такой элемент гардероба обязан возить с собой каждый французский водитель. Их надевают, когда с машиной какая-то проблема, и надо срочно выйти на проезжую часть.



Протести во Франции

Сейчас совершенно очевидная проблема со всей страной. Эммануэль Макрон всегда был склонен к разного рода шоу и показухе, но для экономики ничего толкового сделать не мог.

Прокатиться на вертолете или подводной лодке – пожалуйста. Устроить грандиозный парад – без проблем, позвать в страну всех мировых лидеров – да хоть завтра. Но вот вывести французскую экономику на уровень немецкой – вот никак. Он даже как-то говорил, что немцам надо придержать свое развитие, так его стана за ними не успевает. Ангела Меркель, конечно, только посмеялась.

Теперь же Макрон столкнулся с отчаянной нехваткой денег в бюджете. Поскольку все его гениальные реформы не дали никакого результата, он решил пойти по старому, хорошо известному пути – вытрясти денег из простого народа.



Эммануель Макрон

Для этого просто повысили акцизы на топливо. Самое смешое, что французам Макрон сказал: "Это же о вас, дураках, забота! Меньше будете ездить на машинах – воздух чище будет, болеть перестанете!". Собственно после этого на улицы местных городов и вышли сотни тысяч возмущенных людей. Они уже сравнивают своего этого борца за экологию с королем Людовиком XVI, который закончил свои дни на гильотине.

Идея отправить Макрона в отставку с помощью этого исконно французского устройства пользуется все большей популярностью среди участников митингов. Они уже заявляют, что протест не закончится, пока действующий президент сидит в Елисейском дворце. Протестующие в Париже и других городах уже строят баррикады и поджигают полицейские машины, все происходящее чисто внешне все сильнее похоже на революцию. И вы знаете, у них есть резон.

В последние годы зарплаты простых французов, в отличие от цен, практически не растут. В это же самое время сам Макрон за государственный счет покупает себе роскошный сервиз за полмиллиона евро. Этот сервиз во Франции стал символом нездоровой тяги к роскоши президента - типа золотого батона в Украине.

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Что-то там на глубинном уровне совсем неправильно. Повышение цен на топливо в этом смысле стало лишь поводом, а не причиной народного возмущения. У меня лично двоякое отношение к этим протестам. С одной стороны, я разделяю возмущение людей. Во всех странах власть очень часто начинает себя вести по-скотски. Ей надо напоминать об интересах народа – чтобы уж совсем берега не теряла. Тут французы молодцы, все правильно делают.

С другой стороны, на смену глупому, потешному Макрону придет опасный популист – или правый, или левый. В первом случае, это будет злобная сторонница Путина Марин ле Пен. Во второном – пламенный коммунист Жан-Люк Меланшон.

Своей абсолютно бестолковой политикой Макрон полностью дискредитировал идеи политического центризма. Им вообще никто уже не верит. Это очень печально. Если даже сейчас любитель дорогих сервизов избежит гильотины и усидит во власти, то на президентстких выборах в 2022 году у него не будет ни единого шанса на победу.

Следующим главой государства станет либо правый, либо левый популист.