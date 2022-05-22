На жаль, 30 бійців відзначили посмертно. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 21 травня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський відзначив українських захисників

Президент розповів, що ситуація на Донбасі – надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ та Сєвєродонецьк. Однак Збройні Сили України стримують цей наступ.

Кожен день, який наші захисники та захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги,

– наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: