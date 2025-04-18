Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи на Сумщині: що відомо

Близько 19:50 поблизу Конотопа пролунав вибух. О 19:34 в області оголосили повітряну тривогу. Вороже озброєння намагалося атакувати об'єкти в області. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що влучання сталося, але не в місті.

Внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих не було.

Однак у сусідніх Кролевці та Шостці після обстрілу зникло електропостачання. У Шостці немає також водопостачання. Без світла загалом залишилися кілька населених пунктів на півночі Сумської області.