Народна депутатка Верховної Ради з групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич днями потрапила у ЗМІ як фігурантка скандалу з "інтимним" листуванням. Реагуючи на це, жінка не могла стримати усмішку.

Річ у тім, що видання "Апостроф" опублікувало світлини листування політикині "з незнайомкою", у якому можна було прочитати фрази неоднозначного змісту, пише 24 канал.

Тут початок історії "Думками з Вами": нардепку "застукали" за інтимним листуванням з незнайомкою у Раді

Реагуючи на скандал (адже чимало ЗМІ облікували цю інформацію), депутатка записала відеозвернення, яке й оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці. За її словами:

Листувалася Констанкевич зі своєю колишньою студенткою, випускницею 17-річної давності , яка до того ж зараз вчить дочку депутатки німецької мови.

, яка до того ж зараз вчить дочку депутатки німецької мови. Ця жінка 23 червня привітала свою колишню наставницю з днем ​​народження, коментуючи фото Констанкевич з родиною. У її повідомленні мовилося лише білу заздрість родинному щастю політикині.

політикині. У родині депутатки навіть ніхто не сприйняв серйозно інформацію про адюльтер. Сміявся і чоловік, і донька, і "син зігнувся в три погибелі й теж реготав".

Щодо претензії про витрачання робочого часу на приватне листування Констанкевич відповіла, що на все про все у неї пішла лише одна хвилина.

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