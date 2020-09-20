Сміялися всією родиною, – Констанкевич про скандал зі своїм "інтимним листуванням" у Раді
Народна депутатка Верховної Ради з групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич днями потрапила у ЗМІ як фігурантка скандалу з "інтимним" листуванням. Реагуючи на це, жінка не могла стримати усмішку.
Річ у тім, що видання "Апостроф" опублікувало світлини листування політикині "з незнайомкою", у якому можна було прочитати фрази неоднозначного змісту, пише 24 канал.
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Реагуючи на скандал (адже чимало ЗМІ облікували цю інформацію), депутатка записала відеозвернення, яке й оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці. За її словами:
- Листувалася Констанкевич зі своєю колишньою студенткою, випускницею 17-річної давності, яка до того ж зараз вчить дочку депутатки німецької мови.
- Ця жінка 23 червня привітала свою колишню наставницю з днем народження, коментуючи фото Констанкевич з родиною. У її повідомленні мовилося лише білу заздрість родинному щастю політикині.
- У родині депутатки навіть ніхто не сприйняв серйозно інформацію про адюльтер. Сміявся і чоловік, і донька, і "син зігнувся в три погибелі й теж реготав".
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