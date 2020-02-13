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      Контейнеровоз із Китаю прямує до Одеси: команда судна мала високу температуру

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      До Одеси має прибути контейнеровоз із Китаю: команда судна хворіла

      До Одеського порту незабаром має прибути трьохсотметровий контейнеровоз CMA CGM URAL. На початку січня 2020 року судно завантажилось у портах Китаю.

      Як пише одеське видання "Думская", 27 січня вищезазначений корабель побував в одному з портів Шрі-Ланки, і там у шести членів команди була висока температура. 29 числа у компанії CMA CGM заявили про те, що команда вже є здоровою. За словами представників фірми, останнє підтвердив Міжнародний радіомедичний центр.

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      Водночас у CMA CGM повідомили про прийняття всіх необхідних заходів для забезпечення належного медичного спостереження. Також тут запевнили, що перебувають у постійному контакті з командою контейнеровоза.

      Після Шрі-Ланки судно побувало в портах Єгипту, Лівії та Туреччині, а 12 лютого – в румунській Констанці. 13 числа контейнеровоз із Китаю має прибути до Одеси.

      Через прибуття судна до Одеси медиків місцевої санітарно-карантинною служби привели у підвищену готовність. За шість годин до прибуття капітан судна має вислати санітарний бюлетень, який підтверджує стан здоров'я своєї команди. Щоправда, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 24 січня, відразу після швартування все одно на контейнеровозі проведуть медичний огляд всіх членів екіпажу та інші профілактичні заходи.

      До слова, з 12 лютого Укрпошта тимчасово призупинила прийом усіх видів відправлень у Китай. У компаніїх запевнили, що жодних пов'язаних із коронавірусом заборон з боку Національної пошти Китаю наразі немає. Натомість на ситуацію вплинуло значне скорочення більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначений термін. 

      Що буде, якщо одеські медики виявлять на судні хворого

      • негайно буде введено в дію оперативний план протиепідемічних заходів,
      • хворого з підозрою на коронавірус відправлять до суднового ізолятора або ізолятора порту,
      • далі хворого мають госпіталізувати на береговій госпітальній базі,
      • судно поставлять на карантин і проведуть там відповідні медико-санітарні заходи.

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      Що відомо про новий коронавірус із Китаю

      • Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померла 1 тисяча 361 особа. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
      • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
      • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 Новини України Китай Інфекція Водний транспорт Новини Одеси
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